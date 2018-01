“Els meus fills estudien en aquest barri, i no penso anar-me’n”

“Finca jove rehabilitada. 650.000 euros. Venuda”, “Finca rehabilitada amb ascensor. 379.000 euros. Reservada”. Aquests són alguns dels cartells penjats a l’exterior d’una immobiliària de Sant Antoni, un dels barris de Barcelona que més està patint l’expulsió de veïns a mans de fons d’inversió que compren edificis sencers, els rehabiliten i els buiden d’habitants per poder-los vendre després a preus molt superiors.

Uns carrers més enllà, al Poble-sec, els veïns també comencen a patir els efectes d’aquesta voracitat immobiliària. Ahir, membres del Sindicat de Barri van ocupar un edifici en construcció de la promotora Norvet, la mateixa empresa que avui té previst efectuar, mitjançant una ordre judicial, el desnonament del Feliciano, un dels últims veïns que queden al número 12 del carrer Murillo. Com en tants altres carrers de la ciutat, Norvet va adquirir la finca del carrer Murillo, la va començar a rehabilitar i va pagar entre 5.000 i 18.000 euros als seus veïns perquè en marxessin. Però el Feliciano s’hi va negar. “Els meus fills estudien en aquest barri. No penso anar-me’n”, explica a l’ARA.

Una immobiliària investigada

El Feliciano denuncia que la immobiliària el va assetjar per expulsar-lo un cop es va negar a acceptar els diners. Primer li van apujar el lloguer tot i que el contracte, de cinc anys, encara no havia finalitzat, segons denuncia. Ell va seguir pagant la mateixa quantitat de sempre, i la propietat va deixar d’acceptar-li els diners. Poc després, el van denunciar per impagament, i avui serà la segona vegada que l’intenten desnonar.

Des de la immobiliària Norvet no van fer ahir cap comentari, tot i que no és la primera vegada que se’ls acusa de pràctiques irregulars. La fiscalia investiga el seu propietari, Alon Younger, des del març passat per haver contractat presumptament l’empresa Desokupa, a qui l’Observatori DESC va acusar d’expulsar els okupes d’un immoble de Gràcia a través de “pressions, amenaces físiques i coaccions”. A banda, l’Ajuntament de Barcelona va obligar el novembre passat la immobiliària Norvet a aturar unes obres integrals que s’estaven duent a terme en una finca del carrer Aragó amb els veïns a dins i sense la llicència pertinent. Quan es demana llicència per a obres integrals “cal reallotjar els llogaters mentre durin i després tornar-los al mateix pis”, va recordar aleshores el primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, que va lamentar que a Barcelona hi ha almenys 38 edificis on s’estan fent reformes integrals sense llicència.

El Sindicat de Barri del Poble-sec va usar l’ocupació per exigir ahir als propietaris de la immobiliària que es comprometin a aturar el desnonament del Feliciano mentre espera que l’Ajuntament li adjudiqui un dels pisos socials de la Taula d’Emergència. “No hem aconseguit el seu compromís per escrit, però demà [avui per al lector], aturarem el desnonament -va explicar a l’ARA un membre del sindicat-. Mentre s’expulsi veïns del barri posarem el cos per impedir que les seves accions quedin impunes”, va concloure.

Els Mossos van acabar ahir frustrant l’ocupació que els veïns havien fet hores abans a l’immoble que està construint la promotora, al carrer Poeta Cabanyes. Una trentena de veïns van enfrontar-se al cordó policial dels Mossos. Tot i que es van viure alguns moments de tensió mentre els Mossos feien recular els manifestants, no es va produir cap incident. Els joves que havien entrat anaven emmascarats i van penjar a la façana cartells en suport al Feliciano i en contra de l’especulació immobiliària.

Canvi per protegir els llogaters

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es va referir a aquesta problemàtica dilluns durant la conferència anual al Col·legi de Periodistes. “Si permetem l’expulsió de veïns per processos d’especulació i gentrificació estarem perdent la ciutat”, va dir. L’alcaldessa va aprofitar per anunciar que l’Ajuntament treballa en un canvi normatiu perquè qualsevol promotor que vulgui impulsar una gran rehabilitació d’un edifici sencer es comprometi a no expulsar-ne els veïns i a no apujar-los el lloguer. Fins ara, el consistori estipulava que tots els propietaris que rebessin una ajuda de l’Ajuntament per reformar un pis havien de congelar-ne el lloguer i mantenir-hi els inquilins, com a mínim, fins dos anys després que acabés el contracte vigent.