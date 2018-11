Un vídeo mostra com 12 gossos i un cérvol cauen per un barranc acorralats per un caçador

Un vídeo que mostra com 12 gossos i un cérvol cauen per un barranc acorralats per un caçador s'ha fet viral a la xarxa. L'associació ecologista Gladiadores por la Paz va compartir les imatges i des de llavors partits com el PACMA i Units Podem han denunciat el cas. Aquest dilluns els de Pablo Iglesias han portat el tema al Congrés, on han presentat una iniciativa parlamentària perquè s'investigui què va succeir. Al vídeo, de poc més d'un minut, es veu com els animals cauen per un barranc enmig dels trets d'un caçador, que anima els gossos a empaitar la presa.

Caen despeñados por un barranco entre tiros. Los cazadores han convertido el campo en un infierno para los animales. 💔 pic.twitter.com/YnOVfVUr7t — PACMA (@PartidoPACMA) 19 de novembre de 2018

El diputat d'Equo Juantxo López de Uralde, que pertany al grup d'Units Podem, ha recordat que "no és la primera vegada que es fa públic un fet d'aquestes característiques", en referència a un altre vídeo recent que mostrava com un caçador intentava rematar a pedregades un senglar ferit, mentre reia.

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha qualificat de "salvatjada" l'incident, i els seus autors de "criminals". "Acabem amb això d'una vegada i castiguem els culpables", apuntava Iglesias, que advertia de la duresa de les imatges. També el PACMA ho va aprofitar per clamar contra els caçadors, a qui va acusar de convertir el camp "en un infern per als animals".

Des de la Reial Federació Espanyola de Caça han detallat que l'incident es va produir a la localitat d'Herreruela, a Cáceres, i han expressat la seva "consternació" pel que consideren un "accident" en una "zona perillosa". Segons la seva versió, els gossos van ser atesos "immediatament després" per veterinaris, però no han aclarit l'estat de salut dels animals.

Volen que el govern espanyol es posicioni sobre la caça

Perquè aquest cas no quedi "impune", Units Podem insta el govern espanyol a obrir una investigació. A més, volen que l'executiu es posicioni sobre la caça i aclareixi si considera que aquesta pràctica és "compatible amb la cura de la naturalesa". Aquesta no és la primera pregunta parlamentària que Units Podem, en nom d'Equo, presenta sobre aquest tema. La setmana passada va demanar un major control sobre la caça i va instar a reformar el Codi Penal perquè el maltractament a animals salvatges es consideri delicte i perquè s'endureixin les penes.