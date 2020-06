El Govern proposarà que Barcelona i Lleida entrin a la fase 3 abans del cap de setmana

El Govern vol que tot el país estigui a la fase 3 de desconfinament aquesta setmana. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Quim Torra, en la reunió de presidents autonòmics. Torra ha avançat que el Procicat aprovarà demà que Barcelona, les regions metropolitanes i Lleida també facin ja el pas a la fase 3, un punt que haurà de validar el ministeri de Sanitat. El departament de Salut apunta, però, que el que està previst és que demà s'aprovi el dia en què es farà aquest pas de fase, que serà abans que acabi la setmana. L'objectiu de la mesura és que tot el país estigui ja en fase 3 abans del pont de Sant Joan.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va insistir en la necessitat de permetre el canvi de fase de la ciutat abans del cap de setmana previ a Sant Joan per evitar aglomeracions, i el departament de Salut, que la setmana passada no va incloure Barcelona ni Lleida entre les regions que passaven a fase tres – ho van fer Girona i la Catalunya Central–, mantenia que ho estava estudiant. Fonts de la conselleria que encapçala Alba Vergés insisteixen, en aquest sentit, que no hi ha hagut canvis en la previsió i que el Procicat abordarà demà el dia en què es farà el pas de les últimes regions a la fase 3. Fonts de Presidència asseguren que l'objectiu és que el canvi es pugui fer dijous o, si és possible, fins i tot abans.

Quan toqui la mitjanit del dissabte 20 al diumenge 21 de juny decaurà l’estat d’alarma. I, amb això, totes les restriccions a la mobilitat per Espanya. El Govern espera aquest pas per recuperar les competències i començar a regular la nova normalitat. Torra, però, ha rebutjat avi dir-ne "nova normalitat" per no tornar a "velles normalitats" sinó a "nous futurs". El president ha tornat a lamentar l'estat d'alarma "centralista" i "centralitzador" i ha dit que no hauria d'haver existit "mai". També ha criticat que les reunions de Sánchez amb els presidents autonòmics han estat "monòlegs" i que caldria treballar de manera més "horitzontal i transversal".

El Govern planteja "reformes estructurals" en el sistema de salut, avançar cap a la integració social i sanitària "real" dels espais residencials i acabar amb l'infrafinançament "crònic" del sistema sanitari. Torra ha insistit, en aquest sentit, que Catalunya necessita 15.000 milions d'euros per no tenir un Govern "asfixiat". A més, ha demanat 5.000 milions d'euros anuals per acabar amb "l'infrafinançament crònic de el sistema sanitari", i avançar cap a la integració social i sanitària dels espais residencials. També ha demanat abordar reformes en el sistema de salut, escoltant els professionals del sector.