Les immobiliàries intenten esquivar La nova llei que regula els lloguers

“Ens tocava firmar el contracte de lloguer dimecres, just l’endemà que hagués entrat en vigor la nova llei que regula els lloguers”, explica l’Anna, que es va haver de convertir en experta negociadora immobiliària en qüestió d’hores. Ella i la seva companya Júlia (pseudònims per garantir la confidencialitat de les testimonis, perquè a hores d’ara continuen negociant) es van trobar, de sobte, que la llei els donava molts més drets davant del propietari dels que tenien fins ara. “Ens vam informar tant com vam poder i vam preparar-nos els arguments al cotxe, abans d’entrar a la reunió”, relata.

Elles podrien ser unes de les primeres inquilines que es beneficien de la nova norma. El propietari del pis els demana 1.000 euros al mes, però segons l’índex de referència del Govern -que ara és d’obligat compliment- l’immoble en qüestió no pot superar els 760. La conversa, admeten, no va ser fàcil. “El primer que van intentar és fer-nos firmar un contracte amb una data anterior, prèvia a l’entrada en vigor de la llei; si no arribem a anar ben informades, hauríem firmat”, reconeix l’Anna. El segon argument que va al·legar el propietari va ser que el preu era més alt que l’índex perquè s’hi havien de sumar algunes excepcions previstes a la llei, com ara que havia fet reformes o que el pis tenia avantatges com vistes boniques, aire condicionat i ascensor. Però, segons la llei, les obres i les excepcions s’han de justificar (si cal, amb factures) i no poden excedir el 6% del valor invertit o el 5% del preu marcat per l’índex respectivament.

Després d’una conversa “molt cordial però molt compromesa”, l’Anna i la Júlia van aconseguir que la immobiliària es comprometés a justificar totes les factures. Davant de testimonis com el seu, l’ARA ha fet una recerca de camp per comprovar, de primera mà, quines són les estratègies més utilitzades per esquivar la nova llei.

No especificar l’índex a l’anunci

La llei preveu sancions de 9.000 €

Gairebé cap anunci, de les desenes de consultats, en diversos portals immobiliaris, conté l’índex de referència obligatori. Alguns, de fet, especifiquen el preu mitjà dels lloguers de la zona, fet que encara porta a més confusió. La nova llei obliga a especificar el preu del lloguer ofertat i també l’índex de referència (d’obligat compliment) perquè l’inquilí tingui una informació transparent del preu màxim marcat a la llei. A més, preveu sancions de fins a 9.000 euros per anunci, si s’incompleix. L’índex també es pot consultar fàcilment a la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

“És que l’anterior inquilí pagava més”

El que marca el topall és l’índex

“Pensa que la parella que estava aquí abans pagava 1.350 euros i t’ho estic deixant per 1.150”. Aquest és un dels primers arguments que esgrimeix un propietari particular que té un pis en lloguer anunciat en un portal web. L’home assegura que, com en el cas de l’Anna i la Júlia, ell pot sobrepassar el topall de l’índex (que segons el Govern és d’un màxim de 827 euros mensuals per aquell pis) perquè hi ha fet reformes i “el pis té una alarma”. La llei, efectivament, especifica que de manera general la renda anterior marcarà la nova, però hi ha una excepció: si abans superava l’índex ara el propietari està obligat a rebaixar-lo fins a adequar-s’hi. Algun dels particulars consultats fins i tot ha arribat a assegurar -erròniament- que l’índex “depèn dels ingressos de l’inquilí”.

¿Metres construïts o metres útils?

El lloguer s’ha de marcar sobre els metres de superfície útil

“Estàs calculant l’índex malament: perquè el pis té en realitat 91 metres construïts”, explica erròniament el portaveu d’una immobiliària consultada per l’ARA. La norma diu que l’índex de referència -que s’expressa en preu per metre quadrat- s’ha de multiplicar només pels metres útils i no pas pels construïts.

“La llei no és ferma i la tombaran en 15 dies”

La normativa per ara és vigent i està publicada al DOGC

El fet que la llei porti només uns dies en vigor dona ales a les immobiliàries per excusar-se. “Això és de fa dos dies i tot just ara comencen a revisar-se els preus per confirmar que són correctes: això portarà molt de temps abans que no s’apliqui”, mantenia divendres una assessora immobiliària. “El que sí que et puc assegurar ara mateix -continuava-és que el preu actual és el que vol la propietària i no el rebaixarà ni un euro, segur”. Contràriament, tant l’índex de referència com les excepcions ja estan definides i en marxa i els propietaris simplement han d’ajustar l’oferta a la llei. L’altre gran argument és la possibilitat que la llei sigui recorreguda als tribunals. “Això ho tombaran”, al·leguen moltes immobiliàries. Ara per ara, però, la llei és vigent fins que es digui el contrari.

La novetat i l’opacitat per part del sector immobiliari, majoritàriament en contra de la llei, dificulta a hores d’ara la transparència i els drets que han adquirit els inquilins i afegeix més tensió a les negociacions. Tot i això, l’Anna i la Júlia ho tenen clar: “He fet més d’una, de dues i de quatre negociacions de lloguer a la meva vida i aquesta vegada és la que he sentit que tenia més arguments per defensar-me d’un preu clarament abusiu”, diu l’Anna. “La conversa va ser difícil però em sento orgullosa d’haver-la tingut, perquè els següents inquilins que negociïn amb aquesta immobiliària ho tindran més fàcil”, conclou la Júlia.