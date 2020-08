Setze dotacions dels Bombers treballen en l'incendi d'una indústria al Bages

Els Bombers treballen des de les onze de la nit d'aquest dimecres en un incendi que afecta una indústria a Sant Fruitós de Bages, concretament al polígon Sant Isidre. El foc, que està provocant una columna de fum visible des de lluny, ha fet col·lapsar el sostre de la nau.

Els Bombers han rebut l'avís de l'incendi a les 22:54 i, per ara, han activat setze dotacions per apagar-lo. Segons informa el cos via Twitter, l'empresa afectada per les flames té dues zones diferenciades: la de transport i logística –on hi havia tràilers que els efectius han protegit durant l'evacuació– i la de fabricació de peces de plàstic, amb dissolvents i pintures.