S'aixeca el confinament de la població de Les per l'incendi d'un camió de gas

Finalitza el confinament de la població de Les (Val d'Aran) per l'incendi d'un camió que transportava gas natural, segons ha informat Protecció Civil, tot i que es manté tallada l'N-230 en els dos sentits de circulació.

El vehicle ha començat a cremar en un aparcament proper a la via al voltant de les nou del matí. L'incident, que no ha causat ferits, ha obligat Protecció Civil a activa l'alerta del pla Transcat, -que ja ha quedat desactivat-, i a utilitzar la sirena d'avís per risc químic per avisar els habitants del municipi.

Poc abans de les onze del matí, la sirena ha sonat per indicar el final de l'alerta. Els alumnes i mestres de l'escola s'han desplaçat fins a l'Ajuntament, on han quedat confinats com a mesura preventiva. Fins al lloc, s'hi han desplaçat dues dotacions dels Pompiers d'Aran, que han sufocat les flames de la cabina, mentre que la cisterna no ha quedat afectada.