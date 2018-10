La sequera i la inseguretat alimentària, els principals riscos del canvi climàtic al Mediterrani

Un estudi publicat aquest dilluns a 'Nature Climate Change', amb la participació del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), apunta a la sequera i a la seguretat alimentària com a problemes clau del canvi climàtic al Mediterrani. Són dos dels cinc principals riscos que la investigació associa a aquests canvis ambientals, al costat dels problemes de seguretat i salut pública i a la pèrdua de biodiversitat.

L'informe, liderat per l’expert en clima Wolfgang Cramer, determina que els efectes més recents del canvi climàtic tenen més impacte en la conca mediterrània que els que s'havien registrat amb anterioritat. Tot plegat, generarà problemes "greus" en un entorn ja afectat per la urbanització, l'agricultura intensiva, la contaminació i la pèrdua de biodiversitat.

Els investigadors apunten que hi pot haver disminucions de pluges de fins al 30% en algunes regions, fet que, sumat a un augment de la demanda d'aigua de fins al 22%, augmentaria la sequera i causaria pèrdues en la productivitat agrícola, particularment als països del sud. E ls investigadors alerten de l’augment d’episodis de focs forestals, derivat de la reducció en les precipitacions.



Pel que fa a la seguretat i salut públiques, la investigació adverteix que l'augment del nivell del mar al Mediterrani conseqüència del desgel dels pols comportarà, de retruc, una intrusió d'aigua salada que afectaria els sòls agrícoles en moltes àrees, com el delta del Nil. A més, en termes de biodiversitat, l'escalfament del mar anirà associat amb un increment de "mortalitats massives" i un augment d'espècies nocives i invasores.

En paral·lel, les onades de calor i els efectes de la contaminació augmentarien el risc de malalties cardiovasculars o respiratòries i d'altres com el dengue i el chikungunya.



Els investigadors també alerten que el sud del Mediterrani pot ser la zona més perjudicada, entre altres coses perquè hi ha menys recursos per estudiar i prevenir els efectes del canvi climàtic. Segons els responsables de l'informe, el canvi climàtic podria ser el desencadenant de problemes com la fam, la migració i altres conflictes nous.



Per últim, per facilitar la presa de decisions davant d'aquests riscos, l'estudi proposa promoure la síntesi de coneixements científics amb un enfocament interdisciplinari que cobreixi diferents sectors i subregions geogràfiques.