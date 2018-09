Un dels investigats per tallar l'A-2 en protesta contra la detenció de Puigdemont nega la seva participació en els fets

Un veí de Belianes, a l'Urgell, ha declarat aquest dijous al matí pel tall amb neumàtics de l'A-2 que es va fer a Alcarràs el 26 de març, en protesta per la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya el dia abans. Segons l'ACN, ha negat la implicació en la crema de les rodes per aturar el trànsit. En aquella protesta hi van participar unes 150 persones, que van tallar l'autovia en direcció Barcelona amb neumàtics i pancartes a favor de la República i per la llibertat dels presos polítics.

El jutge d'instrucció número 1 de Lleida ha citat l'home com a investigat arran d'una denúncia del ministeri de Foment, que reclama 25.000 euros per danys tant a les tanques de seguretat de l'autovia com a l'asfalt, a causa de la crema dels neumàtics. Segons l'advocat de l'investigat, Josep Maria Pocino, l'acusat ha reconegut que era allà aquell dia però ha negat la participació en els fets. "Esperem que s'arxivi l'acusació en contra seu", ha dit.

Pocino ha explicat que han citat a declarar el seu client perquè els Mossos van identificar els vehicles que hi havia aparcats a la zona i ell era un dels titulars. L'advocat apunta que es van identificar una quinzena de cotxes i suposa que cridaran a declarar més persones els pròxims dies. Una vintena de persones, convocades pel CDR de Lleida, s'han concentrat davant el jutjat per donar suport al veí de Belianes, a qui han rebut amb aplaudiments després de declarar. Hi han anat amb xiulets i una pancarta en què es podia llegir 'Defensar la nostra terra no és delicte'.