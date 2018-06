Ballesteros assegura que els seients buits dels Jocs del Mediterrani eren invitacions

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha assegurat aquest dilluns que la majoria de les entrades per a la inauguració posades a disposició del públic es van vendre i que les localitats que van quedar buides responien a invitacions o compromisos. Concretament es van vendre 6.793 entrades de 7.000, que era l'objectiu de l'organització. Segons el batlle, hi havia 13.518 localitats que comptaven que s'ocupessin d'un aforament de 14.000 seients. Així, els espais buits de l'estadi responien, segons Ballesteros, a atletes que van marxar després de la desfilada sense ocupar els 3.000 seients que se'ls havia de reservar obligatòriament, i a membres dels comitès olímpics, als quals s'havien guardat 1.800 localitats, així com a una part de seients de voluntaris. Sobre les acusacions que s'hauria dirigit la venda o regalat entrades a grups com Vox o Societat Civil Catalana, Ballesteros ho ha negat i ha afirmat que s'han dit "moltes ximpleries". Després que en les competicions s'hagin vist graderies buides, l'organització ha fet un impuls en la promoció de venda d'entrades. Ballesteros també ha rebutjat les xiulades cap a Torra, "de manera clara i sense pal·liatius", i a Felip VI.

L'alcalde de Tarragona, que ha donat explicacions davant de la premsa després de les crítiques arran de "les clapes que tothom va veure" en la inauguració dels Jocs, ha afirmat que s'havien reservat 3.000 entrades per als atletes, que van participar en la desfilada de la cerimònia. De fet, per a ells s'havia reservat tot el gol sud. Així, els espais buits que van quedar a l'estadi, ha dit Ballesteros, respondrien a la marxa d'esportistes, alguns dels quals competien dissabte al matí i van optar per marxar a descansar o a sopar. També als 1.800 seients per a membres de comitès olímpics, i als 800 destinats als voluntaris, situats en àmbit de preferent, alguns dels quals tampoc van ocupar els seus llocs. Amb tot, són localitats que "per contracte" havien de reservar. Segons l'alcalde, en l'últim moment, quan encara quedaven entrades per vendre, les més cares, es va decidir vendre'n 300 a 20 euros, i es van exhaurir.

Per a Ballesteros és "literalment impossible" que s'orientés la venda d'entrades a un grup en concret, ja que les localitats, que es venien a través de la xarxa o en dos punts físics a Tarragona, només es podien vendre de sis en sis. "¿Algú es pensa que les gestions que vam fer a l'últim moment per fer venir el president Torra eren perquè hi hagués algun incident?", s'ha preguntat Ballesteros.

D'altra banda, es van guardar 850 entrades institucionals i d'autoritats que "pràcticament es van exhaurir totes" i en què només van fallar una desena, segons l'Ajuntament. Finalment, n'hi havia 275 de reservades per a periodistes acreditats, a l'espai de tribuna.