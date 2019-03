El feminisme ocupa els carrers per rebutjar el masclisme i la desigualtat

El moviment feminista ha ocupat aquest divendres els carrers de Barcelona i d'altres ciutats catalanes, on ha imperat el color morat, per rebutjar el masclisme i exigir una igualtat real entre homes i dones. Desenes de milers de dones s'han mobilitzat al llarg del dia a Catalunya, a localitats com Lleida, Girona, Tarragona, Mataró, Manresa, Sabadell o Terrassa, en la jornada de vaga convocada amb motiu del Dia de la Dona amb el lema "Ens autrem per canviar-ho tot. Ni un pas enrere".

Encara que durant tota el dia s'han dut a terme concentracions, manifestacions i altres actes de protesta, el punt àlgid de la jornada ha estat la multitudinària marxa que ha tingut lloc aquesta tarda a Barcelona i que ha reunit a més de 200.000 persones, la majoria dones, segons la Guàrdia Urbana. La marxa ha arrencat sobre les 18:15 hores a la plaça Espanya i ha recorregut la Gran Via i el passeig de Gràcia fins a arribar a la plaça de Catalunya, on s'ha llegit un manifest i han tingut lloc actuacions musicals, teatrals i dansa.

"Juntes som més forts", "La revolució serà feminista o no serà" o "Dones lliures en terres lliures" són algunes de les pancartes que han pogut veure's en la manifestació, que ha transcorregut en un marcat ambient festiu i reivindicatiu, i en la que han participat desenes d'associacions feministes i col·lectius de treballadores, així com sindicats, moviments socials, plataformes i partits, entre d'altres entitats.

A la manifestació han assistit també representants de les diferents administracions, com l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la ministra de Política Territorial i Funció Pública i candidata del PSC a les eleccions generals, Meritxell Batet, o la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi.

Jornada de vaga

A Catalunya, la jornada ha començat a primera hora amb alguns talls de carreteres que han complicat la circulació per la capital catalana i en els accessos a la ciutat. En la línia Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), a més, un grup de persones ha tallat durant una hora la via a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). També al matí, diverses entitats han convocat concentracions i manifestacions a diferents punts de la ciutat, com les treballadores del sector de la comunicació, que s'han concentrat als Jardinets de Gràcia, o els sindicats CCOO i UGT, que han convocat una marxa entre la plaça d'Antonio López i la de Sant Jaume.

L'acte més multitudinari del matí ha estat la manifestació organitzada pel moviment estudiantil, en la qual han participat, segons la Guàrdia Urbana, més de 13.000 persones, una xifra que el Sindicat d'Estudiants ha elevat fins a les 50.000.

La vaga feminista ha tingut poc seguiment a Catalunya, amb excepció de les universitats, on ha estat del 72,44 % entre treballadors i estudiants. Segons dades difoses pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies, fins a les 16:00 hores havien secundat la vaga un 8,23 % d'empleats de la funció pública. Al sector sanitari, el seguiment ha estat del 3,75 % a la pública i la concertada, i de l'1,15 % en la privada, mentre que en el sector educatiu s'ha situat entorn del 10 %.

En aquest sentit, la patronal Pimec ha ressaltat "el gran seguiment de les accions reivindicatives" a favor de la igualtat real entre homes i dones convocades amb motiu del 8M, però ha dit que la vaga "no ha estat la fórmula majoritàriament elegida". I és que, segons dades d'aquesta patronal de petites i mitjanes empreses, un 7,3 % dels empleats ha optat per aturar l'activitat durant dues hores, mentre que només un 1 % ha optat per la de 24 hores.

De la seva banda, UGT i CCOO de Catalunya han titllat d'èxit la vaga i les mobilitzacions, però han urgit a les formacions polítiques a continuar amb els canvis legals per aconseguir una igualtat real entre dones i homes.

Els partits sobiranistes i el Govern han coincidit a valorar com un èxit la vaga feminista d'aquest divendres, encara que han alertat que l'apogeu de la ultradreta a Espanya "amenaça" els drets de les dones aconseguits fins ara.