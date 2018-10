Arrenca el judici pel cas Nadia: Una seixantena de perjudicats reclamen que els pares els tornin els diners donats

Gairebé dos anys després de la seva detenció, Fernando Blanco i Margarita Garau s'asseuen des de les deu del matí al banc dels acusats de l'Audiència de Lleida per respondre de la presumpta estafa de més d'un milió d'euros a milers de ciutadans que els van donar diners pensant que era per curar la seva filla. Durant set anys la parella va recórrer diferents mitjans de comunicació assegurant que la petita necessitava operacions urgents per salvar la vida, però els informes mèdics han corroborat que la menor pateix tricotiodistròfia, una malaltia minoritària però que no té risc per a la seva vida. Segons la fiscalia, els acusats van dilapidar 794.862 euros recollits sense tractar la petita. Una seixantena de donants reclamen els diners com a perjudicats.

El judici ha començat amb les qüestions prèvies. El tribunal ha desestimat totes les qüestions prèvies plantejades per les defenses, algunes tant "poc habituals" -segons ha dit el mateix tribunal- com ara que el pare de la nena, que fa gairebé dos anys que és a la presó preventivament, s'allotgés en un hotel mentre es celebra el judici. El lletrat de Blanco, David Peña -que és el mateix penalista que exerceix la defensa del Don Juan estafador-, també havia demanat que la causa es traslladi a l'Audiència Nacional, tenint en compte que hi ha perjudicats a tot l'Estat. El president del tribunal, Francesc Segura, l'ha renyat per la seva dilació a l'hora de plantejar l'argumentació. "Aconsegueixi que nosaltres sapiguem què demana", li ha dit. L'advocat de la mare de la nena, Alberto Martín, havia demanat la nul·litat de tot el cas perquè considera que algunes proves no s'han practicat com tocava.

Durant anys, Blanco es va dedicar a explicar que havia viatjat per tot el món per buscar una cura per a la seva filla. No hi ha proves documentals de cap viatge, tampoc del més rocambolesc: l’arribada a l’Afganistan mentre plovien bombes perquè un metge que vivia en una cova visités la nena. “Per remoure l’ànim dels donants”, segons la fiscalia, Blanco també s’hauria inventat que patia un càncer de pàncrees.