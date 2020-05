Barcelona aspira a ser seu del Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques

El consell de ministres ha aprovat aquest migdia que Barcelona sigui la candidata de l'Estat per acollir la nova seu del Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques (ECMWF). Aquest important organisme intergovernamental busca nova seu, ja que el Brexit obligarà a traslladar, com a mínim, part de l'activitat que actualment fa a Reading, Anglaterra.

Aquesta tarda en roda de premsa el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que l'Ajuntament es posarà a partir d'ara a organitzar el comitè que ha de presentar aquesta candidatura al mes d'octubre i ha assegurat que a hores d'ara es desconeixen quines poden ser les altres ciutats candidates. Tampoc és segura encara la proposta sobre la ubicació física del nou centre, tot i que es treballa amb dues o tres propostes.

Segons Collboni, aquest acord del consell de ministres suposa un primer pas en la materialització de l'acord de cocapitalitat científica i cultural entre Barcelona i Madrid que es va anunciar al mes de febrer en la visita de Pedro Sánchez a Barcelona. L'alcaldessa Ada Colau ha catalogat de molt bona notícia l'anunci del consell de ministres i ha destacat que pot tenir un impacte molt positiu en la ciutat. A la nova seu de l'ECMWF hi treballarien unes 150 persones en una fase inicial, amb la possibilitat que acabessin sent-ne 250.

El tinent d’alcalde de Cultura, Educació i Ciència, Joan Subirats, ha catalogat Barcelona de "candidata natural" per ser la seu de l'ECMWF, entre d'altres motius per la presència a la ciutat del Barcelona Supercomputing Center, un organisme amb el qual el Centre Europeu de Predicció ja treballa actualment. Subirats ha mencionat també l'AEMET, l'IRTA i el CREAF com a organismes que ja són a Catalunya i que poden donar suport al Centre Europeu de Predicció, però, en canvi, ha oblidat o ha obviat citar el Meteocat.

L'ECMWF és un dels centres meteorològics més importants del món i és el responsable de fer córrer el model europeu de predicció, reconegut per la comunitat meteorològica com el més fiable a escala global. L'ECMWF també acull el programa d'observació de la Terra Copernicus, destinat sobretot a la investigació del canvi climàtic.

Només els serveis meteorològics dels estats membres de la Unió Europea formen part del Centre Europeu. Així, per exemple, l'Agència Estatal de Meteorologia n'és membre de ple dret, mentre que el Meteocat té vetat gaudir d'alguns privilegis de formar-ne part. Segons el director del Meteocat, Eliseu Vilaclara, el Servei demana accés des de fa 20 anys a totes les dades del models de previsió del Centre Europeu, un accés que l'AEMET bloqueja. El Meteocat no pot fer servir els models de resolució més baixa, i algunes de les dades que sí que reben les tenen sempre amb cert retard. El director del Meteocat la possible arribada de l'ECMWF a Barcelona és "objectivament una molt bona notícia", i creu que fent parella amb el Barcelona Supercomputing Center la ciutat podria esdevenir líder en la recerca en canvi climàtic. Més enllà de la seu actual de Reading, el 2017 el Centre Europeu de Predicció va anunciar també la ubicació d'un centre de dades a Bolonya.