Només una reducció dràstica de les emissions de CO2 limitarà el canvi climàtic

Aquest dilluns s'ha fet públic un nou informe del comitè d'experts en canvi climàtic més important del món, l'anomenat IPCC. Els climatòlegs d'aquest organisme alerten que caldrà una reducció molt dràstica de les emissions de gasos d'efecte hivernacle com el CO 2 si es vol, com a mínim, limitar els efectes de l'escalfament global.

La comunitat científica considera que es pot dir amb un grau de confiança elevat que des de l'era preindustrial la temperatura de la Terra ha augmentat 1 ºC arran de les emissions de gasos d'efecte hivernacle que ha generat l'activitat humana, i alerten de la dificultat que suposarà evitar que s'arribi a un augment de 2º al llarg de les pròximes dècades.

Wondering about the cover of the @IPCC_CH #SR15 #climatechange report? Based on a graph which shows how we would need to change direction to limit global warming to 1.5°C. #ClimateAction pic.twitter.com/L369EEkTQD — WMO | OMM (@WMO) October 8, 2018

Segons l'informe, per limitar la pujada de la temperatura a 1,5º caldria una reducció del 45% dels gasos d'efecte hivernacle de cara a l'any 2030, i una reducció pràcticament total l'any 2050. Per limitar l'augment als 2 ºC el camí a seguir és reduir les emissions un 20% el 2030, i arribar a l'objectiu de zero emissions al voltant del 2075.

En l'acord de París del 2015, 195 països es van comprometre a limitar l'augment de la temperatura mitjana global en una mica menys de 2 °C per sobre dels nivells preindustrials, i a seguir fent esforços per arribar a limitar l'augment a menys d'1,5 °C. L'actual informe de l'IPCC serveix per posar xifres a quins esforços i saber què caldrà fer per assolir aquests compromisos, i especifica que seguint el ritme actual l'any 2040 s'arribarà a l'esmentat augment d'1,5 ºC.