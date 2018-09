El tifó del Pacífic 'Mangkhut' deixa més de 50 morts a les Filipines

El tifó 'Mangkhut' és el més potent de la temporada. Els mitjans xinesos l'anomenen el "Rei de les tempestes". Ja ha arribat a la Xina després de deixar un rastre de més de 50 morts al seu pas per les Filipines. Després de passar per Hong Kong ha tocat terra a la província de Canton, la més poblada del país, amb vents sostinguts de fins a 200 km/h.

L'ull del tifó ha passat 100 quilòmetres al sud de Hong Kong. Amb tot, la ciutat, que havia declarat l'alerta màxima, s'ha vist colpejada per fortes pluges, ratxes de vent i onatge que han causat inundacions de fins a 4 metres en algunes zones. La majoria de vols de l'aeroport internacional han sigut cancel·lats i el transport públic també s'ha suspès. A més, corren el perill dues centrals nuclears ubicades en zones que el tifó també pot afectar de ple. Molts edificis han patit danys en façanes, finestres i cobertes, i algunes de les torres més altes de la ciutat han oscil·lat davant les fortes ratxes de vent.

A la província de Canton, mig milió de persones han sigut evacuades. A la ciutat de Macau s'han tancat els casinos per primera vegada i s'ha inundat el port, segons mitjans xinesos. Després de tocar terra a la localitat de Baggao, a la costa nord-oriental de les Filipines, el tifó 'Mangkhut' va provocar vents sostinguts de més de 300 km/h, pluges torrencials i onades de fins a 8 metres. Les imatges publicades a les xarxes socials són espectaculars.

El tifó ha abandonat les Filipines més debilitat, però ha tornat a guanyar força posteriorment en el seu recorregut cap a la Xina. La zona de les Filipines rep cada any al voltant de 16 tifons al llarg de la temporada de pluges, que enguany va començar el 8 de juny. La temporada sol concloure a finals de novembre.