Es pot veure Mallorca des de l'Aragó

Des de fa alguns anys hem vist diverses vegades que aconseguir una fotografia del perfil de la serra de la Tramuntana de Mallorca des del Tibidabo, o des d'altres punts elevats catalans, era possible. Per estrany que sembli, quan les condicions són bones i el sol surt aparentment just per darrere d'aquesta serralada ressaltant-ne el perfil, és possible veure aquesta imatge. Més complicat és, però, aconseguir veure Mallorca des de l'Aragó, ja que la distància fins a la serra de Tramuntana és uns 100 quilòmetres més llarga des del Ports que des del Tibidabo.

Un dels experts en aconseguir aquest tipus de captures d'horitzons llunyans és el fotògraf Marc Bret, que arran de veure una fotografia inversa, és a dir, una captura del Maestrat des de Mallorca, va decidir intentar aconseguir la foto oposada.

Segons explica el fotògraf en el seu blog, fa més d'un any que portava entre cella i cella obtenir la captura, però no és fàcil trobar el moment adequat. El punt idoni per fer la captura semblava ser el Puntal del Tamborero, un cim d'uns 1.800 metres d'altitud. La distància entre el Puntal del Tamborero i el Puig Major, el cim més alt de Mallorca, és de 279 quilòmetres, que per fer una comparació és més o menys la mateixa distància que hi ha entre Tortosa i Roses.

Per aconseguir la foto calia que el sol sortís aparentment just per darrere del Puig Major, una cosa que només passa 58 dies abans del solstici d'hivern o bé 58 dies després, per això el 24 d'octubre era el dia idoni.

A part d'això cal que les condicions de transparència de l'aire siguin bones, i que no hi hagi núvols sobre el Mediterrani que impedeixin veure bé l'horitzó. Els dies anteriors a 24 d'octubre el mestral havia bufat moderat i per tant era previsible que la transparència de l'aire fos bona. No estava tan clar el fet que no hi hagués núvols baixos sobre el mar. Marc Bret era allà quan el sol despuntava, i l'atzar va permetre que just quan sortia el sol el perfil de la serra de Tramuntana fos visible entre núvols.

Aquest fotògraf ha calculat que una altra oportunitat per veure Mallorca des d'Aragó serà quan el sol surti just per darrere de la segona muntanya més important de l'illa: el Galatzó. Això passarà el 6 de novembre, no descarteu que ell hi sigui altra vegada.