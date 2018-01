Les pluges i nevades més abundants han caigut a les capçaleres dels rius

Una sequera no es resol amb una borrasca, però no hi ha dubte que, a diferència del que ha passat en altres plogudes dels últims mesos, aquest cap de setmana les precipitacions més abundants han caigut a les parts altes dels rius, i a més a més de manera molt general.

El mapa que s'ha fet públic avui sobre les estimacions de precipitació caiguda sumant dades i reals i imatges del radar ho deixa ben clar: exceptuant la calamarsada de la Terra Alta, tota la resta de precipitacions de més de 50 l/m2 han caigut al Pirineu, i aquest cop no només al Pirineu Occidental sinó també a l'Oriental, el més pròxim al mar.

540x306 Estimació de la precipitació caiguda mitjançant dades reals i radar / METEOCAT Estimació de la precipitació caiguda mitjançant dades reals i radar / METEOCAT

Un fet totalment anormal d'aquesta borrasca va ser la gran quantitat de llamps i trons que van acompanyar els xàfecs, una cosa gens habitual per a un mes de gener. Segons dades del Meteocat aquest cap de setmana hi ha hagut 3.443 descàrregues núvol-terra a Catalunya, una dada totalment excepcional si tenim en compte que la mitjana de llamps al gener és de 66. Segons dades recopilades pel Servei Meteorològic de Catalunya entre el 2004 i el 2006, durant el desembre, el gener i el febrer només acostuma a haver-hi un 1% de totes les descàrregues de l'any.

540x306 Llamps caiguts durant el cap de setmana / METEOCAT Llamps caiguts durant el cap de setmana / METEOCAT

Tornant a les precipitacions, algunes dades són força xocants. Per exemple a Guardiola de Berguedà, a tocar del naixement del Llobregat aquest diumenge s'hi van acumular 53 l/m2; l'última vegada que havien caigut més de 50 l/m2 en un sol dia va ser el 2 de novembre del 2015, fa més de dos anys. També a Núria hi van caure 53 l/m2, una precipitació que no havia estat tan alta en un sol dia des del 23 de novembre del 2016, fa més d'un any.

A hores d'ara hi ha més neu del que sol ser habitual en aquesta època de l'any en tots els cinc punts de seguiment de gruix de neu que duu a terme l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Allà on proporcionalment n'hi ha més és a la Cerdanya; a Malniu, a la cota 2.200, el gruix arribava avui als 80 centímetres de neu quan normalment en aquesta època de l'any no n'hi ha més de 20.

540x306 Evolució del gruix de neu acumulat a Malniu, a la Cerdanya / ICGC Evolució del gruix de neu acumulat a Malniu, a la Cerdanya / ICGC

Sens dubte aquest borrasca suposarà un alleugeriment a la greu sequera que arrosseguem en els últims anys, però en caldran més per sortir-ne.