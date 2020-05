Aquest divendres reapareixeran els xàfecs en força comarques

Aquest dijous ha començat amb intervals de núvols en diverses comarques centrals i de Ponent. Amb el pas de les hores s'aniran esqueixant, avui el sol predominarà en general i els ruixats de tarda al Pirineu i Prepirineu seran més aïllats que ahir. Aquest dimecres els xàfecs van acumular 9 l/m2 al Pont de Suert, 5 a Berga i 3 a Puigcerdà.

La nit ha estat més fresca que l'anterior a la majoria de comarques. A Tortosa de matinada la temperatura ha baixat dels 15 graus, una cosa que no passava des de fa 11 dies. Al Tibidabo la mínima d'avui també ha estat la més fresca dels últims deu dies. Al migdia les màximes seran bastant similars a les d'ahir, la majoria per sobre dels 25 graus, però gairebé cap per sobre dels 30.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui Temperatura màxima prevista per avui

Demà augmentarà la inestabilitat, l'acostament d'una bossa d'aire fred en altura pel nord-est provocarà que a la tarda les nuvolades creixin amb força. A partir del migdia i fins a primera hora de la nit cal esperar ruixats i tempestes, no només al Pirineu Oriental sinó també en moltes comarques prelitorals de Girona, a la Catalunya Central o fins i tot al voltant del Montseny. A prop de mar els xàfecs seran més puntuals. Com més al sud i més a Ponent menys possibilitat de ruixats.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per aquest divendres Acumulacions de precipitació previstes per aquest divendres

Aquests ruixats no es repetiran dissabte, el cap de setmana començarà amb sol i només al Pirineu hi descarregaran xàfecs aïllats. En canvi entre diumenge a la tarda i dilluns tornarà a augmentar la inestabilitat. El cap de setmana acabarà amb ruixats sobtats en més comarques, com a mínim del Pirineu i Prepirineu. De cara a dilluns aquests xàfecs i tronades podrien estendre's a més comarques interiors, en aquest cas sembla que seran més probables a Ponent i a la Catalunya Central que no pas al prelitoral.

Els pròxims dies la calor augmentarà a Ponent i en general en comarques de l'oest, però a prop de mar la temperatura es mantindrà raonable i força normal per a l'època. Demà el termòmetre tornarà a superar els 30 graus en comarques de l'oest, les pujades i baixades del termòmetre evitaran que la calor sigui intensa i continuada, però entre diumenge i dilluns el termòmetre tornarà a pujar una mica.

A llarg termini continua sense dibuixar-se un pic de calor que pugui repetir les temperatures de fins a 35 graus que ja es van produir la setmana passada. Els models de previsió avui més aviat dibuixen un escenari en què a set dies vista és més probable que la temperatura baixi per sota del que tocaria que no pas que arribi un altre pic de calor. Caldrà seguir-ho.