Cap de setmana tranquil però encara amb alguns ruixats puntuals

L'obertura de clarianes ha fet tornar els clàssics de l'hivern: el fred i la boira. Avui a primera hora la temperatura ha arribat a ser fins a 10 graus més baixa que ahir en algunes comarques de Girona, i és un matí de glaçades tímides tant al Pirineu com en algunes fondalades prelitorals. Al migdia l'ambient serà agradable, amb màximes que fregaran els 15 graus en molts indrets.

El dia ha començat amb boira a la plana de Vic, al pla de Bages i en punts del pla de Lleida, fruit de l'elevada humitat que han deixat els aiguats, però avui en general farà sol. A l'Empordà és on és més probable que el cel es mantingui mig ennuvolat, sobretot a la tarda.

Demà l'arribada d'un front farà que el temps sigui una mica més variable. Els núvols seran sobretot espessos a la meitat oest, on fins i tot s'escaparan algunes gotes al migdia o a primera hora de la tarda. Al vespre les pluges i nevades podrien ser més destacables al Pirineu Occidental, i la cota de neu se situarà al voltant dels 1.500 metres. De nit no són descartables també alguns xàfecs a la costa. L'augment dels núvols frenarà una mica el termòmetre al migdia, però no hi haurà un gran canvi de la sensació tèrmica.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

Diumenge quedaran intervals de núvols al Pirineu i en comarques del nord-est, i tot i que en general no plourà, a la tarda no són descartables alguns ruixats en comarques com el Ripollès, la Garrotxa o en punts de les Guilleries i el Collsacabra. La temperatura variarà poc.

La setmana que ve també tindrem el pas d'alguns sistemes frontals més, tant entre dilluns i dimarts com entre dimarts i dimecres. En general no faran canviar gaire el temps, però al Pirineu Occidental hi aniran deixant algunes pluges minses. Anem encaminats cap a una pujada de temperatura que marcarà els últims dies de gener i el cap de setmana de la Candelera. Nits poc fredes i migdies molt agradables seran cada cop més protagonistes a mesura que avanci la setmana que ve.