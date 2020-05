Dijous amb pluges extenses i alguns xàfecs forts

Avui serà el dia amb més ruixats i tronades d'aquesta setmana. Aquest matí els xàfecs es concentren al sud de Catalunya, on les pluges ja han anat acompanyades d'alguns llamps i fins i tot d'una mànega. El fenomen s'ha format just davant de l'Ampolla poc abas de les nou del matí.

D'entre les pluges més abundants fins a les 11 del matí en destaquen (en l/m2):

L'Ametlla de Mar, 42

L'Hospitalet de l'Infant, 27

El Perelló, 21

Tivissa, 20

Aldover, 17

Rasquera, 16

Tortosa, 13

Falset, 11

Durant el matí els ruixats es concentraran en aquest grup de comarques del sud de Catalunya, on pot haver-hi alguns aiguats destacables. Al terç sud és on al final del dia s'hi esperen les acumulacions de pluja més importants, que arribaran a més de 50 l/m2 en alguns casos.

A partir del migdia els ruixats s'estendran cap al nord i afectaran qualsevol comarca. En general a les comarques de l'oest hi plourà més que no a les de l'est, és a dir que tant al Pirineu i Prepirineu occidentals com a l'altiplà central s'hi entreveuen pluges més abundants, per exemple, que a la Costa Brava. Els ruixats seran molt irregulars però a estones plourà amb ganes.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

En general a partir del vespre deixarà de ploure, però en algunes comarques del Pirineu i de Ponent de nit encara s'hi podrien escapar alguns ruixats més minsos. Demà s'obriran clarianes, i a prop de la costa farà més sol que a Ponent. Continuaran caient alguns ruixats dispersos que afectaran tant el Pirineu i Prepirineu com algunes comarques de la Catalunya Central, de Ponent o fins i tot de les Terres de l'Ebre. El ruixats cauran sobretot a la tarda, i el risc serà més alt a la meitat oest que no pas al nord-est o en comarques de la costa i el prelitoral centrals.

Dissabte i diumenge el temps continuarà sent inestable, amb ruixats i tempestes irregulars que podran arribar a deixar pluges d'entre 20 i 50 l/m2 en diverses comarques. Dissabte els ruixats seran igualment més probables a la meitat oest, però en canvi diumenge s'acostaran més al litoral. El temps serà molt insegur i inestable fins a l'inici de la setmana que ve. A partir de dilluns s'entreveuen com a mínim tres dies de més calma i predomini del sol.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

En molts indrets avui serà el dia més fred d'aquesta setmana, i durant el cap de setmana la temperatura es mantindrà a ratlla. Fins diumenge la majoria de termòmetres es quedaran per sota dels 25 graus al migdia, i de matinada es baixarà per sota dels 15 o fins i tot per sota dels 10. La setmana que ve començarà amb més calor, i tot i que dilluns la temperatura es tornarà a acostar als 30 graus, és poc probable que la calor sigui forta i tampoc és clar encara si aquesta nova pujada de temperatura s'allargarà gaires dies.