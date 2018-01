Fort vent i les temperatures més altes de la setmana

Aquest matí el vent comença fer el seu efecte sobre els termòmetres, per exemple a Tarragona on el dia ha començat amb 11º, cinc més que ahir. Com més al sud i més a ponent més ha pujat el termòmetre respecte ahir, però en canvi al nord-est la temperatura de primera hora era força més baixa que ahir, a Figueres avui el dia ha començat amb 4º, cinc menys que aquest dilluns.

Avui el vent d'entre ponent i mestral farà que la temperatura s'enfili per sobre dels 15º en moltes comarques, aquesta tarda serà la més suau de la setmana en general. Avui el sol predominarà, hi haurà núvols al nord del Pirineu i en alguns sectors de la Catalunya del Nord, però en canvi els núvols baixos que ahir es van quedar enganxats tot el dia en alguns punts de Ponent i de la Catalunya Central, avui ja no hi seran.

El vent anirà guanyant força amb el pas de les hores, i aquesta nit i demà al matí bufarà amb ratxes molt fortes en algunes comarques del sud i al Pirineu. Atents a cops de més de 100 km/h tant a les Terres de l'Ebre com a les cotes altes de la serralada demà al matí. El Meteocat té actiu un avís per vent a la majoria de comarques de cara a demà al matí, i entreveu perill alt a les cotes altes del Ripollès, de la Cerdanya, de l'Alta Ribagorça i del Pallars Sobirà.

Entre demà a la tarda i dijous hi haurà més núvols en força comarques de Girona i de Barcelona, i de nit fins i tot es podrien escapar algunes gotes a la costa i al prelitoral centrals o al voltant del Montseny. Poca pluja en tot cas.

El canvi de temps més important de la setmana l'esperem entre divendres a la tarda i dissabte al matí: un front obrirà la porta a una entrada d'aire fred que farà tornar l'ambient de ple hivern. Reapareixeran les nevades al Pirineu i és probable que plogui en un bon grapat de comarques de Girona, potser fins i tot amb ganes. Dissabte a primera hora la nevada podria ser extensa al Pirineu, i és possible que sectors del Prepirineu i punts alts de la Catalunya Central quedin també emblanquinats. Els dies vinents caldrà anar precisant aquest pronòstic.

El que sembla clar és que el fred no s'instal·larà aquesta vegada, diumenge entraria un nou front, en aquest cas càlid, que faria que l'aire fred tornés a marxar sense gaire marge per provocar glaçades extenses.