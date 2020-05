Avui repuntarà la calor a l'espera de nous canvis de temperatura

Aquest dimarts ha començat amb un ambient molt fresc a la Catalunya Central i en moltes comarques del nord-est. En ciutats com Girona, Vic i Olot la temperatura mínima ha baixat dels 10 graus després de cinc dies per sobre. Per contra, al centre de Barcelona s'ha tornat a estar a prop de la nit tropical: al Raval la mínima ha quedat en 19,6 graus.

Tot i la fresca matinal en algunes comarques, avui farà més calor que ahir. Al migdia la temperatura s'enfilarà dos o ters graus més que aquest dilluns, especialment en comarques interiors de Girona i en àmbits com el Vallès, on avui el termòmetre podria tornar a arribar als 30 graus. Avui farà sol, i a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que només de forma puntual deixaran ruixats o alguna tempesta, sobretot en sectors del Pirineu Occidental. Ahir a la tarda les tempestes van deixar 33 l/ m2 al Montsec d'Ares, 24 a Boí i 5 al Pont de Suert.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Demà hi haurà un gir del vent que tornarà a frenar el termòmetre. Aquest dimecres el llevant bufarà no gaire fort però es deixarà sentir en molts indrets de la costa. La humitat pujarà notablement, però l'efecte de les ventades farà baixar la sensació tèrmica. Dijous la temperatura es mantindrà a ratlla o fins i tot serà una mica més baixa que demà. A mesura que avanci el cap de setmana cada cop farà més calor, però la pujada del termòmetre serà més clara a Ponent que no pas a prop de la costa. Dissabte i diumenge hi tornarà a haver molts registres de més de 30 graus a Ponent. Al prelitoral, en canvi, no s'hi arribarà amb tanta facilitat.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Bona part del que queda de setmana el temps canviarà poc. El sol seguirà predominant i, tot i que a les tardes es formaran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, els ruixats seran més aviat escassos, sobretot fins dijous. Divendres i el cap de setmana és possible que hi hagi més ruixats de tarda en punts de muntanya, però difícilment plourà més enllà del Pirineu. Entre dilluns i dimarts no és descartable una tongada de ruixats i tempestes més extensos, però encara hi ha molta incertesa sobre això.