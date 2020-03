Les pluges s'allargaran fins divendres

Cal mentalitzar-se que serà una setmana en què el temps no ajudarà gaire a fer apujar l'estat d'ànim. Aquest dimarts, durant una bona part del dia, les precipitacions sobretot es concentraran a les Terres de l'Ebre i en altres comarques del sud de Catalunya, però amb el pas de la tarda aniran abastant cada cop més indrets. Al voltant dels Ports són possibles acumulacions de fins a 100 l/m2 i al tram baix de l'Ebre alguns ruixats podran ser localment intensos.

Avui no farà tant de fred com ahir. Tot i que els núvols continuïn sent espessos, la temperatura tendirà a pujar clarament en moltes comarques. Sobretot a la Catalunya Central, on aquesta tarda hi haurà fins a 5 graus més que ahir. Les nevades en cotes baixes desapareixeran també a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda la cota de neu pujarà fins i tot per sobre dels 1.500 metres.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Les pluges més abundants i extenses d'aquest episodi no arribaran fins demà. Entre aquesta matinada i una bona part de demà les precipitacions guanyaran extensió i seran més fortes, sobretot en comarques de la meitat sud de Catalunya, però també en indrets de la costa i del prelitoral centrals, i de manera més puntual en comarques del nord. En moltes comarques les acumulacions de pluja superaran els 50 l/m2.

651x366 Acumulacions totals de precipitació previstes fins dijous al vespre Acumulacions totals de precipitació previstes fins dijous al vespre

Demà tornarà a ser un dia tapat, i és molt possible que dijous els núvols i els ruixats intermitents encara persisteixin en moltes comarques, sobretot a la costa i al prelitoral. La bona notícia és que a partir de divendres tornarà el sol, i tot fa pensar que dissabte i diumenge també predominaran les clarianes. Probablement s'obrirà un període de com a mínim quatre dies de temps més estable i amb molt de sol.

Aquesta borrasca també comportarà vent de mar moderat en moltes comarques de la costa. La situació marítima fins dijous tornarà a ser complicada, amb onades que podrien arribar a superar els tres metres a les Terres de l'Ebre.

Pel que fa a la temperatura, tenim al davant uns primers dies d'abril amb temperatures encara molt contingudes. Demà i dijous farà una mica més de fred que avui en molts indrets, i tot i que el cap de setmana es tornaran a superar els 15 graus amb facilitat, la primavera no esclatarà. Res fa pensar en una pujada contundent de la temperatura com a mínim fins a la segona part de la setmana que ve.