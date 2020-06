Les tempestes es repetiran avui i aniran a més aquest dimecres

L'elevada humitat que han deixat els ruixats de les últimes hores ha provocat que aquest matí hagin sovintejat les boires i boirines. El dia ha començat amb temperatures una mica més baixes que ahir en molts casos, temperatures mínimes que s'han situat entre els 12 i els 17 graus en general.

Ahir les tempestes van arribar a acumular quantitats importants de pluja en algunes comarques. Els ruixats van afectar molts territoris i van anar acompanyats de calamarsa o pedra petita en indrets com Salt. El Meteocat va activar el seu segon avís de perill per temps violent, en aquest cas centrat sobretot al Solsonès, on les pluges van arribar a fer sortir de mare el riu Negre al seu pas per Solsona. Entre els aiguats més importants d'ahir destaquen (en l/m 2):

La Quar, 79

Tavèrnoles, 63

Olot, 59

Vilanova de Sau, 59

Mieres, 59

La Vall de Bianya, 54

Artesa de Segre, 43

Cardona, 42

Lladurs, 38

Perafita, 35

Girona, 32

Aquesta tarda es repetiran els ruixats i tempestes en moltes comarques del Pirineu, del Prepirineu i de la Catalunya Central. En menor mesura les tempestes també acabaran apareixent en punts de Ponent o fins i tot a la costa i al prelitoral. Temps molt insegur i possibilitat d'alguns aiguats localment forts com els d'ahir.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Lluny de millorar, demà el temps podria empitjorar en moltes comarques centrals i de la meitat nord de Catalunya. Aquest dimecres arribarà una borrasca més activa que farà aparèixer tempestes fins i tot més extenses i més fortes. Al matí ja apareixeran alguns primers aiguats sobtats al Pirineu occidental, però serà sobretot a la tarda i nit quan les tempestes s'estendran per moltes comarques centrals i del nord. Entre demà a la tarda i dijous al matí les pluges acumularan més de 50 l/m 2 en punts de la Catalunya Central, en moltes comarques de Girona i al Pirineu i Prepirineu. De manera més puntual els xàfecs també descarregaran al voltant de Barcelona i a Ponent. Pluges extenses que demà a última hora podrien provocar algun aiguat important.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimecres Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimecres

Dijous a la tarda encara es podrien repetir algunes tempestes en comarques de Girona, però entre divendres i l'inici del cap de setmana el temps serà més tranquil i assolellat. Entre dissabte a la nit i diumenge és probable, però, que encara tinguem una última tongada de pluja aquesta setmana, precipitacions que podrien tornaran a ser força extenses i localment abundants. Caldrà seguir-ho.

La temperatura farà canvis marcats els dies vinents. Aquest migdia farà més calor, i la pròxima nit serà de les més xafogoses d'aquesta primavera fins ara. El canvi de temps de demà a la nit provocarà una clara refrescada que es notarà dijous i divendres. Durant el cap de setmana tornarà a pujar el termòmetre, però la primera part de la setmana que ve s'entreveu ja no només amb temperatures contingudes, sinó amb un ambient clarament fresc per a l'època que es podria allargar com a mínim 3 o 4 dies. Tot apunta a una primera meitat de juny sense calor forta i fins i tot amb alguns dies més frescos que molts de maig.