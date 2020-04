Els metges de família calculen que han atès 900.000 afectats lleus per covid-19

Els fins avui 166.000 casos de coronavirus quantificats a Espanya pel ministeri de Sanitat són, segons els metges de família, la punta de l'iceberg de la pandèmia. La Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (SemFYC) calcula en 900.000 els casos lleus de covid-19 que han atès al sistema d'atenció primària i, per tant, eleva fins al milió el nombre total d'infectats per coronavirus a l'Estat. En aquesta xifra hi ha l'ampli nombre de persones que han estat diagnosticades a partir dels símptomes, sense haver-los fet un test.

Són les conclusions d'una enquesta que va realitzar la SemFYC entre més de mil metges de família, del 23 al 27 de març, en què aclareixen que la majoria de casos de la malaltia tenen "simptomatologia lleu i sense confirmació", i no han requerit hospitalització. Per tot plegat, la SemFYC assegura, en un comunicat, que l'atenció primària és "un eficaç mur de contenció" de la pandèmia. El president de l'entitat, Salvador Tranche, diu que això permet "desestressar el sistema i que els hospitals es focalitzin en l'atenció als pacients més greus, així com les cures intensives, tal com està previst".

L'atenció primària, segons les dades de l'enquesta, continua atenent moltes altres patologies: 6 de cada 10 pacients hi van fer consultes per causes diferents del coronavirus. Les dades que ha aplegat la SemFYC també els permeten afirmar que la pandèmia està suposant "un salt cap a la telemedicina real": calculen que durant la setmana en què van fer l'enquesta es van fer prop de 150.000 trucades o videotrucades per parlar amb pacients i fer-los seguiment. Les xifres de què disposen suposarien que cada metge està fent fins a 28 trucades diàries.

Per tot plegat, la SemFYC demana més atenció pública i recursos. Juntament amb les entitats que agrupen els infermers espanyols, han emès un segon comunicat aquest diumenge (Dia de l'Atenció Primària) en què exigeixen que el govern faci arribar equips de protecció homologats i tests, tant PCR com immunològics, a tots els professionals sanitaris. També exigeixen que es consideri l'atenció domiciliària com un punt d'atenció d'alt risc, com ara les urgències i les UCI. Els metges i infermers de la primària recorden, en aquesta jornada reivindicativa, que, sempre segons les seves xifres, atenen entre un 80% i un 90% dels casos de coronavirus. També apunten que són els especialistes que estaran en contacte més temps amb els infectats: destaquen que van ser els primers a fer-ho (quan els pacients simplement eren casos inconnexos de pneumònia) i afegeixen que seran els últims, perquè la primària serà "l'àmbit d'atenció que aporti la base de seguiment clínic i epidemiològic dels pacients que van requerir ingrés i dels que no, fins a assolir la immunitat comunitària necessària".

El Fòrum de Metges de l'Atenció Primària (que agrupa altres societats de metges de família i sindicats) ha recordat aquest diumenge un decàleg d'objectius per al sector, entre els quals hi ha la reclamació d'encapçalar la presa de decisions organitzatives i la gestió de recursos sanitaris, l'accés al catàleg de proves complementàries, més minuts per pacient i la millora de les condicions laborals.