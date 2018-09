La vaga de metro es manté, de moment, durant la Mercè

Sense acord, per ara, que aturi la vaga del metro de Barcelona prevista per als dies 21 a 24 de setembre. La convocatòria d'aturada parcial, que coincideix amb les festes de la Mercè, es manté de moment, després que la reunió de mediació d'aquest dilluns entre Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i els treballadors hagi acabat sense una solució.

El departament de Treball els ha tornat a emplaçar dimecres a les 11 del matí per continuar la mediació i, així, posar fre a una vaga que preveu aturades de dues hores per torn. La plantilla del metro va denunciar el passat 10 de setembre que TMB incomplia el conveni col·lectiu acordat al juny, en aspectes com ara les reduccions de jornada o les hores de lactància, així com el fet que hi ha canvis organitzatius que l'empresa aproven de manera unilateral.