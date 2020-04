Sense senyals de rebrot a causa de la mobilitat laboral

Les dues setmanes de confinament total van reduir dràsticament el contacte entre persones i, per tant, van disminuir al mínim la circulació del covid-19. Quinze dies després de la tornada a la feina dels treballadors no essencials, la corba de contagis continua el seu descens sense deformar-se. Tot i que baixa una mica més a poc a poc, la seva tendència no s'ha alterat. L'alentiment era previsible i estava previst pels diversos models matemàtics i predictius. No hi ha cap senyal d'alerta, doncs, que indiqui que la mobilitat laboral ha provocat un repunt de contagis que pugui apropar Catalunya o l'Estat al temut escenari del rebrot. Almenys no ara per ara. "Si hagués tingut un efecte multiplicador, ja ho hauríem notat a les estadístiques. Hi ha marge d'error, esclar, i cal ser prudents, però per ara no hi ha un senyal significatiu", explica la física i investigadora del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC Clara Prats.

Això és el que ens diu la taxa de contagis (R0), que permet calcular i mesurar la velocitat de transmissió del virus. És a dir, la quantitat de persones que un sol malalt pot contagiar. Actualment, la taxa es manté per sota d'1, aproximadament a 0,8. Això significa que per cada deu persones contagiades, s'infecten vuit més i que, per tant, un malalt de covid-19 a Catalunya infecta una o cap persona propera.

La taxa de contagis s'obté a partir dels resultats de les PCR, les úniques proves de diagnòstic segures. "Si bé només poden explicar una petita part de la història, perquè només els hi fan a persones que arriben a l'hospital o als casos més greus, donen informació de manera constant i proporcionen una perspectiva històrica fiable", detalla la física. L'ideal és que tant la taxa de contagis com els casos detectats siguin baixos per minimitzar el risc de rebrot. "Una taxa d'1 multiplicada per una xifra de nous contagiats diaris baixa és assumible pel sistema sanitari, però la mateixa taxa d'1 amb 700 contagis diaris és una situació de descontrol", resumeix Prats.

Les dades que dona el departament de Salut –que inclouen tant PCR com tests serològics– són més completes quan es vol obtenir una fotografia diària, però deformen l'historial. Per exemple, dimecres es van notificar 2.652 positius nous de covid-19 a Catalunya en només 24 hores. Si totes aquestes confirmacions fossin mitjançant PCR, com passava el mes de març, en la pitjor etapa de l'epidèmia, es parlaria de pic o de repunt. Amb tot, aquest creixement sobtat es deu, sobretot, a l'increment de tests que s'estan fent. Molts són d'anticossos i, com que no es comunica públicament quins encara són infecciosos i quins ja l'han superat, no ajuden a mesurar l'impacte del desconfinament en la corba.

La població, clau en el control de la pandèmia

El director del grup de recerca en algoritmes per a sistemes complexos de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Àlex Arenas, explica que la corba s'ha suavitzat fins al moment i que això significa que aquesta s'aplana abans d'arribar al punt més baix. "Es perllonga la incidència i la distància per arribar al final és més llarga i costosa", apunta.

La primera setmana de confinament parcial (del 13 al 19 d'abril) es va veure un repunt de casos que únicament es devia a l'augment dels tests. La taxa de contagis va escalar una mica, però dies després es va recuperar la tendència a la baixa. "Ara, si veiéssim un repunt de PCR, es deuria al desconfinament parcial", admet la investigadora. La població –afegeix Prats– també està prenent precaucions i més mesures de protecció i higièniques, també als llocs de treball, fet que afavoreix un menor impacte en la corba. De fet, el comportament de la població és, precisament, l'únic escut per eludir el descontrol epidemiològic i un retorn durant temps indeterminat al confinament.