Física i matemàtiques, la carrera amb la nota de tall més alta per novè any consecutiu

Ja són nou anys consecutius. El doble grau en física i matemàtiques es manté aquest 2020 com la carrera amb la nota de tall més alta, i cada any resulta una mica més difícil accedir-hi. A la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) la nota és d'un 13,528 (0,11 punts més que l'any passat), mentre que a la Universitat de Barcelona (UB) és d'un 13,506 (0,166 més). En els resultats de la preinscripció universitària fets públics aquest dijous, però, hi ha fins a set titulacions que tenen una qualificació d'accés superior als 13 punts, quan l'any passat eren només les dues primeres.

Matemàtiques a la UPC passa de la quarta a la tercera posició amb una nota de 13,202 i desbanca filosofia, política i economia a la UPF i la UAB, que amb un 13,013 passa a la setena posició. Com a novetat destacada d'aquest any, la quarta posició és per al doble grau en enginyeria informàtica i matemàtiques a la UB, que passa de l'onzena posició a la quarta amb una nota de tall de 13,140 (12,538 el 2019).

Medicina es manté en el top ten de notes de tall més altes i enguany escala fins a la cinquena i sisena posició al campus Clínic de la UB i a la UPF i UAB, amb notes de 13,135 i 13,042, respectivament. La nota de tall per formar-se com a metge al campus Bellvitge de la UB és la vuitena més alta (12,990). Per darrere seu hi ha el doble grau de física i química a la UAB (12,802) i medicina a la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Reus (12,791).

Un total de 4.588 alumnes que es van presentar a les proves d'accés (81,16%) han aconseguit plaça a les universitats públiques del país, el 61% dels quals (27.201) en primera preferència. Els cinc estudis més sol·licitats en aquest sentit són medicina al Clínic, amb 1.687 estudiants per a 172 places; psicologia a la UB (1.113 estudiants per a 480 places); administració i direcció d'empreses a la UB (925 estudiants per a 780 places); medicina a la UAB (917 estudiants per a 320 places) i infermeria al campus Bellvitge de la UB, amb 835 estudiants per a 315 places.

En la selectivitat d'aquest any, marcada per un final de curs en confinament i unes proves amb moltes mesures de seguretat, hi va haver més suspensos que l'any passat. Dels 39.110 estudiants que s'hi van presentar, 32.641 es van examinar de la fase general i 6.469 només de la fase específica, i 30.838 han superat les proves d'accés a la universitat (PAU). Tot i que en nombres absoluts és un rècord històric, en termes percentuals el nombre d'aprovats és més baix que l'any passat: aquest cop, han superat les proves el 94,48% del total, mentre que el curs anterior van ser el 96,60%.