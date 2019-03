L'oposició reprova Colau per sisena vegada

Tots els grups de l'oposició excepte la CUP s'han unit avui en un ple extraordinari per aprovar una nova reprovació a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. La sisena d'aquest mandat. En aquest cas, pel grau d'execució del que és un dels projectes estrella del govern municipal, el pla de barris, que preveia injectar 150 milions d'euros en els 16 barris més vulnerables durant aquest mandat i mantenir-se durant una dècada. Tot i que el ball de xifres entre el balanç que fa l'oposició del desplegament del pla –que xifra en un 6% el grau d'execució– i el que fa el govern –que eleva el percentatge fins al 67%– és abismal, els grups han coincidit a retreure a l'equip de Colau que hagi fet "promeses" als veïns que no ha complert, que hagi "amagat informació" i que estigui reprogramant alguns dels projectes fins al 2020. "Un brindis al sol", segons el cap de files del PSC, Jaume Collboni. Els socialistes són, de fet, el grup que ha promogut la celebració del ple extraordinari d'aquest dimarts, que s'ha tancat amb una nova reprovació a l'alcaldessa. Només la CUP, que també ha sigut crítica amb el nivell d'execució del pla, i els regidors no adscrits s'han abstingut en la votació.

La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, que ha intervingut en nom del govern, ha acusat els grups d'estar "barrejant números" i ha insistit que el 2017 i el 2018 es van executar totes les accions previstes i que quan acabi el 2019 tindran un nivell d'execució global superior al 75%. "Estem fent moltes accions per posar en valor la vida als barris", ha dit, i ha demanat un gran acord per poder tirar endavant la segona edició del pla de barris. "Deixin de fer electoralisme 'cutre'", els ha etzibat en el seu últim torn d'intervenció.

En nom del PDECat, el regidor Jordi Martí ha recordat que el seu grup va donar suport al projecte en entendre que era una "bona eina", però que vist el balanç actual entenen que és un "fracàs" del govern, i ha remarcat que les crítiques no venen només dels grups de l'oposició, sinó també dels veïns dels barris que s'han de beneficiar del pla. "Han deixat la feina per al pròxim govern", els ha etzibat després d'esgrimir dades com que en barris com el Gòtic Sud només s'hagin executat el 3% de les accions.

Carina Mejías, de Cs, que ha acusat Sanz de parlar amb "xuleria", ha demanat al govern que demani "perdó" als veïns per haver-los "enganyat" i per haver "malgastat" diners que tenien per destinar als barris vulnerables i que entén que no s'han arribat a invertir. "De què presumeixen?", els ha demanat i ha definit el pla con un "fracàs estrepitós".

El regidor Jordi Coronas, d'ERC, ha definit el pla de barris com una "operació de màrqueting" i ha criticat que segons la web municipal hi ha projectes previstos que consta que estan "en execució" però que a la pràctica s'han endarrerit al 2020. Per això, ha demanat que assumeixen els endarreriments. El socialista Jaume Collboni, que ha reivindicat per al seu partit "l'autoria intel·lectual del pla", ha definit com una "mala notícia" el fet que el projecte hagi fracassat.

"Ha passat de voler ser l'alcaldessa dels barris oblidats a oblidar els barris", ha dit Alberto Fernández Díaz (PP) en la seva intervenció, i ha assegurat que els informes de renda familiar disponible del consistori confirmen que no hi ha hagut millores als barris més vulnerables.