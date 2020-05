Per què els Mossos estan exclosos de la compensació econòmica de la Generalitat?

Encara cueja que els Mossos d'Esquadra estiguin exclosos de la compensació econòmica de la Generalitat per als professionals que lluiten contra el coronavirus. Fins i tot el cap de la policia catalana, el comissari en cap, Eduard Sallent, ha lamentat que el cos hagi quedat fora d'una compensació que inclou el personal sanitari, els treballadors de residències, els membres dels serveis d'emergències i els bombers però no els Mossos. "No per una qüestió retributiva sinó únicament de reconeixement", ha dit Sallent en un comunicat en nom de la prefectura del cos. Per què han exclòs els Mossos? Fonts de Funció Pública, l'àrea que gestiona la plantilla de treballadors del Govern, diuen que la paga extra per a la policia catalana només la pot aprovar el Consell de la Policia, que es reunirà aquest dimecres de manera extraordinària per abordar, en part, aquesta qüestió.

Des de Funció Pública expliquen que quan es va acordar el complement salarial pel covid-19, la proposta es va portar a la Mesa General dels Empleats Públics de la Generalitat (Mepag) perquè és l'òrgan competent. Però els Mossos no formen part de la mesa, ja que no tenen dret a la negociació col·lectiva i les seves decisions han de passar pel Consell de la Policia. És més, les decisions de la Mepag exclouen els cossos de seguretat. Això justifica, doncs, que els Mossos no formessin part de la compensació del Govern. Però que no es tingués en compte aquesta singularitat, i que no es digués que s'intentaria compensar la policia catalana per una altra via quan es va anunciar el complement per als professionals que lluiten contra el coronavirus, ha provocat malestar al cos. De fet, tampoc està clar d'on haurien de sortir una part dels diners perquè els agents puguin rebre una compensació.

"El Govern no pot fer distincions. Els Mossos han de tenir la mateixa gratificació que altres col·lectius que també estan a primera línia i adscrits a Interior, com els d'emergències o els bombers. És un problema al qual cal trobar solució", ha insistit el conseller d'Interior, Miquel Buch, després del comunicat del cap dels Mossos. La Generalitat ja va manifestar que estudiava que la compensació incorporés la policia, però encara no s'ha aclarit qui aportarà els diners per fer-ho. Els 45 milions per pagar el complement del covid-19 al personal sanitari i d'emergències i als bombers es van treure d'uns fons propis i no inclouen els Mossos, segons admeten fonts de Funció Pública, que afegeixen que els diners per als agents han de sortir del Consell de la Policia. El problema, segons Interior, és que faltarien una part dels diners per arribar a la quantitat que es planteja per als altres professionals.

Es reprenen els tests PCR a mossos i a bombers

La polèmica per la compensació econòmica s'ha sumat a un altre entrebanc que ha tensat la relació entre els Mossos i el Govern: els tests PCR, que fa tres setmanes que s'havien deixat de fer als agents. Però la situació podria canviar aviat, ja que aquesta tarda Interior ha assegurat que Salut els ha anunciat que es reprenen els tests als mossos i als bombers. Les proves es faran als membres d'aquests cossos amb símptomes de coronavirus o que portin més de 14 dies aïllats a casa. Els tests s'havien aturat el 14 d'abril, quan el ministeri de Sanitat va intervenir els laboratoris privats on es feien. Ara, segons Interior, les proves es faran "a través de la infraestructura de les regions sanitàries del sistema públic de Salut", que definiran "el lloc i el nombre de persones". "Des del sistema es contactarà amb els interessats per donar-los cita per a la presa de mostres", assegura Interior.