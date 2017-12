El parc de Sant Martí tindrà una de les àrees per a gossos més grans de Barcelona

El districte de Sant Martí tindrà a partir de la propera primavera una gran àrea d'esbarjo per a gossos, que ocuparà 2.500 metres quadrats a l'interior del parc de Sant Martí i es convertirà en una de les més grans de la ciutat. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat una inversió de més de 833.000 euros per condicionar l'espai, delimitar-lo amb nova vegetació que s'afegirà a la que ja hi ha i que es conservarà, i incorporar elements per als jocs de les mascotes i per a l'estada dels seus propietaris.

El govern de Barcelona té el projecte de garantir que tots els districtes tinguin, com a mínim, una àrea d'esbarjo per a gossos de 700 metres quadrats com a mínim. Així, justifica, es pot garantir una millor convivència entre les persones i els animals de companyia de la ciutat.

El projecte de la gran àrea del parc de Sant Martí, ha dit el consistori, s'ha treballat amb les entitats del territori. El disseny ha tingut en compte les aportacions d'entitats especialitzades que han aconsellat separar l'espai per a gossos petits i grans, tot i que estaran comunicats. També s'ha pactat que estiguin obert permanentment les 24 hores del dia.

Des del 2016, també s'han engegat projectes similars a Nou Barris, on l'àrea d'esbarjo ja està en marxa. A més, s'estan redactant projectes de noves instal·lacions a Virrei Amat i Can Dragó.