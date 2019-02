Els Mossos, sota mínims per la protecció als jutjats

Des de fa dos dies i mig hi ha menys patrulles dels Mossos d’Esquadra als carrers. El motiu és que dimecres a la tarda el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va fer arribar una ordre als Mossos en què reclamava una protecció presencial permanent a tots els equipaments judicials, que són més d’una cinquantena: el mateix TSJC, la resta d’audiències provincials, la Ciutat de la Justícia i la resta de jutjats. Per això, des de dimecres a la nit a cada equipament judicial hi ha com a mínim una patrulla -amb dos agents- les 24 hores del dia. El dispositiu, anomenat Toga, ha repercutit de ple en el desplegament dels Mossos. Durant el dia, moltes comissaries es queden amb només una patrulla disponible, però al torn de nit es redueixen a zero.

El problema de fons és la falta d’efectius que arrosseguen els Mossos des de fa temps. L’última promoció de la policia catalana va ser el 2012 i la previsió és que 500 nous agents, que s’estan formant, s’incorporin a partir del juny. Però des de dimecres la situació s’ha agreujat amb l’ordre del TSJC. Per aquest motiu, la prefectura dels Mossos es va reunir ahir per tractar la falta de patrulles a causa de la protecció dels jutjats. Tot i que la direcció del cos no va prendre cap acord, es va expressar la preocupació per com es pot assumir aquest dispositiu a llarg termini, ja que el TSJC no hi ha posat data de finalització. L’alt tribunal va exigir la protecció després que dilluns diverses seus judicials apareguessin amb les portes plenes de fems per una acció reivindicativa dels CDR.

“És inassumible. Es deixa de vigilar i la prevenció és zero”, avisa el portaveu del sindicat SAP-Fepol, el majoritari dels Mossos, Toni Castejón. “El dispositiu no es pot mantenir. És inviable”, valora el portaveu del sindicat Uspac, Josep Miquel Milagros. El SAP-Fepol ho exemplifica amb l’àrea policial de la Terra Alta, que la primera nit es va quedar per a tota la comarca amb una única patrulla a la nit, que va assumir la vigilància judicial i altres serveis. Els sindicats també exposen que la comissaria principal de Tarragona es va quedar ahir al matí amb una única patrulla alliberada perquè la resta eren als equipaments judicials de la ciutat. A Barcelona, alerten que una comissaria com Ciutat Vella es va quedar a la nit amb una única patrulla disponible. Deixen clar que l’afectació és general, a totes les demarcacions i tant en ciutats grans com petites.

Avís dels jutges

Els caps de les unitats de seguretat ciutadana -les que s’encarreguen del patrullatge- han transmès la tensió que viuen. Per intentar rebaixar la pressió, una de les opcions és que no només els agents de seguretat ciutadana facin la vigilància a les seus judicials. També es podria replantejar el dispositiu actual, d’acord amb el TSJC. Tot i això, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va demanar dijous al TSJC que informi si el dispositiu dels Mossos és suficient i eficient: en cas contrari, va advertir que requerirà al govern espanyol que assumeixi la protecció amb els seus cossos policials.

La policia catalana havia previst, de cara al judici de l’1-O i com a mesura preventiva, modular el dispositiu Toga en funció dels riscos, però en cap cas considerava posar almenys una patrulla a cada equipament judicial.