Les versions del fotoperiodista Jordi Borràs i el policia nacional xoquen davant la jutge

El fotoperiodista Jordi Borràs i l'inspector de la brigada d'informació de la Policia Nacional han declarat avui com a investigats davant del jutjat d'instrucció número 2 de Barcelona pel cas de l'agressió ocorreguda al juliol. Ambdós havien estat citats després que es denunciessin mútuament i han presentat versions contraposades de l'incident.

Borràs ha explicat que l'agent es va tirar sobre seu quan caminava pel carrer Capellans de Barcelona mentre cridava "Viva España" i "Viva Franco", i va donar-li cops a la cara que li van trencar el nas. Segons el seu relat, l'inspector, que anava de paisà, no es va identificar com a policia fins que un veí, alertat pels crits d'auxili del fotoperiodista, va tractar d'immobilitzar-lo.

Per la seva banda, l'inspector, a qui la Policia Nacional ha obert un expedient informatiu, ha admès que va pegar al fotoperiodista, però ha dit que ho va fer en defensa pròpia perquè Borràs va començar a increpar-lo i a cridar-li "Puta policia, puta Espanya". L'agent defensa que Borràs va pegar-li primer i després tots dos van començar una baralla, i ha assegurat que no es coneixien prèviament de res. Per aquest motiu, l'advocada del fotoperiodista, Carla Vall, ha considerat "inversemblant" que el seu client fos el que l'increpés primer, tenint en compte que desconeixia la seva condició de policia.

Davant la jutge també han declarat quatre testimonis que van presenciar l'incident, i tots han coincidit que va ser el policia qui va agredir Borràs, primer dret i després a terra.

A la declaració de tots dos investigats hi ha assistit el fiscal coordinador de l'àrea de delictes d'odi i discriminació, Miguel Ángel Aguilar, malgrat que la jutge instructora encara no els ha imputat un delicte concret. De fet, l'advocada de Borràs considera que l'atac al fotoperiodista, conegut pels seus treballs contra el feixisme i l'extrema dreta a Catalunya, constitueix "sens dubte" un delicte d'incitació a l'odi, atès que l'agressor "l'escull a ell per castigar-lo i difondre aquest missatge d'odi".

Vall ha afegit, en declaracions als mitjans, que la denúncia que el policia ha presentat contra Borràs respon a una "tàctica de defensa clàssica, en què l'agressor es presenta com a víctima", i considera que "no té sentit que es mantingui la imputació de Jordi Borràs".

En declaracions a la premsa, el mateix fotoperiodista ha dit que la versió del policia "no se sustenta per cap costat i caurà pel seu propi pes", i ha denunciat que l'agressió que va patir és "el clímax de cinc anys" d'amenaces, coaccions i agressions rebudes per fer la seva feina. D'altra banda, en un tuit dedicat al seu "amic" Jordi Borràs, el president de la Generalitat, Quim Torra, li ha expressat tot el seu suport per ser investigat "per haver estat agredit per un policia espanyol que no ha estat apartat del cos ni sancionat internament".