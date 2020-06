Més flexibilitat a colònies i campaments: es permeten grups de trenta nens i es redueix la distància a 1,5 metres

Reduir la distància de seguretat de 2 metres a 1,5 i permetre la convivència de tres grups de deu perquè fins a trenta infants juguin junts en acampades i cases de colònies són les dues principals mesures que ha decidit la Taula de Governança de l'Educació en el Lleure, en què el Govern i les entitats han aconseguit flexibilitzar els protocols de seguretat de les activitats d'estiu. El document estableix nou noves mesures adaptades a l'evolució de la pandèmia i les aportacions dels organitzadors. Així, també s'incorpora la possibilitat que els monitors de suport puguin ser-ho de fins a tres grups, i no només d'un, en acampades o cases de colònies en què es pugui garantir l'aïllament, i sempre que s'asseguri que no hi ha contacte social extern o que l'espai mínim per participant sigui de 2,5 metres quadrats, i no de 4 com estava previst fins ara.

El document estableix que amb distanciament "no hi ha contagi possible", i per això insta a programar activitats "sense contacte físic que afavoreixin un mínim distanciament, sobretot pel que fa als torsos i caps de les persones". Afegeix que aquest distanciament ha de ser important en els espais tancats i, com a element educatiu, en els moments significatius de l'activitat, com l'arribada, les reunions grans, els menjars o les sortides.

Mascaretes "excepcionals"

Pel que fa a la mascareta, estableix que el seu ús a l'aire lliure ha de ser "excepcional" i apunta que les activitats de lleure s'han previst "sense ús de mascaretes de manera continuada". Tot i això, els monitors les hauran de dur quan requereixin la proximitat física, mentre que els nens i adolescents "en situacions excepcionals en què no es pugui mantenir la distància física, per cura, suport emocional o altres, o d’emergència".

En qualsevol cas, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha apuntat que continuen prevalent a l'hora d'adaptar i flexibilitzar les activitats els criteris de traçabilitat i compartimentació, pedagogia dels nous hàbits, priorització de les activitats a l'aire lliure, distanciament físic, higiene i ventilació dels espais tancats. La directora general de Joventut, Laia Girós, ha destacat a l'ACN el consens entre institucions i organitzadors a l'hora de conciliar educació i salut i ha apuntat que "només des de la corresponsabilitat i el consens" s'ha pogut oferir un estiu amb lleure a desenes de milers de joves. Més de 38.500 infants s'han apuntat a les activitats de Fundesplai i la Fundació Pere Tarrés, la meitat que l'any passat.

El director de l'Agència Catalana de la Joventut, Cesc Poch, ha ressaltat la importància d'aquestes activitats perquè "sovint els infants i joves no han tingut referències a casa o a l'escola de com incorporar els nous hàbits en la nova rutina i, d'aquesta manera, trobaran en les activitats educatives de l'estiu el primer lloc on poder-les aprendre".

D'altra banda, més de 10.000 monitors han seguit els cursos de formació en línia per als nous responsables de prevenció i higiene en les activitats de lleure, organitzats per Joventut i Salut Pública. L'1 de juliol s'arribarà a les 21 sessions virtuals en directe.

Els nous protocols arriben després de negociar les primeres instruccions que es van publicar, que preveien grups fixos de deu nens a les cases de colònies, dormir a dos metres de distància, menjar per torns, rentar-se les mans moltes vegades i, sobretot, només estar en espais tancats per menjar i dormir: la resta del dia s'hauria de passar a l'exterior per compensar tots els mesos de confinament. Tot plegat va generar força polèmica al sector, que va avisar que és "antinatural" fer que els infants juguin guardant distàncies.