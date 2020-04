Persones sense feina, teletreballadors i esportistes: els següents a la llista per sortir al carrer

Encara és molt aviat i ningú sap del cert què passarà amb la pandèmia del covid-19 d'aquí un mes o dos. Però el departament d'Interior estudia diversos escenaris de desconfinament que es podrien aplicar quan arribi el moment oportú. Les decisions es prendran en funció de com avanci el coronavirus a Catalunya i a la resta de l'Estat, perquè de moment les competències estan centralitzades en el govern espanyol, que és qui té l'última paraula per fixar les dates i les mesures. Tot i això, Protecció Civil de la Generalitat ja treballa en diferents propostes, que sempre preveuen més d'una opció, que es podrien començar a posar a prova en les pròximes setmanes si l'evolució del virus hi acompanya.

Sortides

Prioritat per a algunes persones i organitzat per franges

La idea és que els menors puguin trepitjar el carrer a partir del 27 d'abril, i fonts del departament d'Interior expliquen que es plantegen que altres col·lectius siguin els següents de sortir per franges horàries, com es vol fer la setmana vinent amb els nens. No hi ha terminis sobre la taula, però fonts de Protecció Civil reconeixen que les persones sense feina –a l'atur o afectades per un ERTO–, els que teletreballen des de casa, els esportistes i la gent gran podrien ser les persones a tenir prioritat per sortir al carrer, perquè se suposa que no ho poden fer mai excepte per anar a comprar. La previsió és que les sortides, com s'ha proposat amb els menors, estiguin organitzades per franges horàries per evitar aglomeracions.

Nens

La prova de foc que marcarà les noves mesures

Si una cosa està clara és que els infants i adolescents podran sortir d'aquí pocs dies, a l'espera que s'acabi de concretar. El pla de la Generalitat, que encara no ha rebut resposta del govern espanyol, és que els nens surtin per franges de dues hores segons la seva edat. Sobre els menors de 0 a 6 anys, que haurien de sortir entre les 12 i les 14 hores, fonts d'Interior admeten que es podria canviar l'horari per evitar que coincidís amb el moment de màxima irradiació solar. Tot i això, afegeixen que aquesta és la proposta que es considera més adient des del departament d'Afers Socials i Famílies. En tot cas, la sortida dels menors al carrer serà una prova de foc perquè, depèn de com funcioni, podria marcar les noves mesures de les següents setmanes. També subratllen que, al tractar-se d'una pandèmia inèdita i mundial, es tenen molt en compte els encerts i els errors dels altres països.

Territori

El desconfinament no seria igual en pobles i ciutats

El covid-19 no ha afectat de la mateixa manera els pobles petits i les grans ciutats. I és per aquest motiu que els escenaris de desconfinament tampoc es preveuen igual a tot Catalunya. "Alguns municipis no tenen gairebé ni un positiu", remarquen des del departament d'Interior, que afegeixen que el pla tindrà en compte aquest territori divers. Això també implicarà, per tant, que les zones estiguin aïllades i amb unes restriccions que aniran en funció de la repercussió que hagi tingut el coronavirus a cada lloc. Les mateixes fonts expliquen que els resultats de les mesures es veuen cada 15 dies, cosa que els dona un marge per planificar però que els obliga a tenir "un decalatge".

Estiu

El punt d'inflexió que pot arribar d'aquí dos mesos

Un dels elements que inquieta Protecció Civil és l'arribada de l'estiu, perquè el bon temps també pot dificultar que se segueixin les restriccions que s'han mantingut fins ara. Per això són conscients que s'hauria de definir, com més aviat millor, quin hauria de ser el confinament que caldria aplicar a partir de finals de juny o a principis de juliol, que coincidirà amb l'arrencada de la temporada de bany a les platges. Es vol tenir una estratègia clara, perquè també serà el punt àlgid de les festes majors. A més, els preocupa que s'hi sumi la fatiga acumulada de la gent durant l'estat d'alarma.

Establiments

La reobertura, dels petits als més grans

Quan arribi el moment que puguin tornar a obrir les botigues i els locals, més enllà dels supermercats i les farmàcies, fonts d'Interior apunten que es treballa amb la idea que primer ho puguin fer els establiments petits i després els més grans. La reobertura s'hauria d'aplicar amb controls i limitacions. També subratllen, sobre l'afectació territorial, que "no és el mateix una sabateria del Portal de l'Àngel que una de Berga". En el cas dels bars, els restaurants i altres espais, les restriccions podrien implicar que s'hagués de reduir l'aforament a un terç del que tenien. El que es dona per fet és que els grans esdeveniments, per exemple la reobertura del Camp Nou, seran els últims de poder recuperar la normalitat.

Pla a llarg termini

Una normalitat diferent que es treballa amb Mitjà

Una altra de les preocupacions de Protecció Civil és que la fase de desconfinament no els agafi a contrapeu. Fonts d'Emergències de la Generalitat deixen clar que la nova normalitat "no serà la d'abans, serà una altra". El pla es treballa amb l'epidemiòleg Oriol Mitjà i el seu equip, que assessoren el Govern i amb qui comparteixen les decisions. Al departament d'Interior són conscients de l'impacte dels pròxims mesos, i confien "explicar-ho bé i que la gent sàpiga entendre" com haurà de ser aquest estiu o per exemple l'Onze de Setembre. Els inquieta, però, que haver d'estar pendents del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) a hores intempestives i no tenir temps de reacció. Malgrat tot, les mateixes fonts remarquen que amb el centre de coordinació de Protecció Civil (Cecat) tenen contacte directe amb ajuntaments, policies, bombers i voluntaris, cosa que els ajuda a dissenyar els escenaris de futur.