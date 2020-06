Les platges catalanes obtenen 95 banderes blaves, dues menys que l’any passat

Les platges catalanes han obtingut aquest any 95 banderes blaves, que reconeixen internacionalment la qualitat de platges i ports esportius. Són dues menys que l'any anterior. La demarcació que n'ha rebut més és Tarragona, amb 41 platges guardonades, dues menys que el 2019; el litoral gironí també n'ha perdut una i es queda amb 27, el mateix nombre que a Barcelona, que tot i haver perdut el distintiu per a les platges de la Barceloneta, la Mar Bella i Pescadors (Pineda de Mar), n'ha guanyat quatre a Sitges: Aiguadolç, la Barra, la Ribera i les Botigues.

Per a l'edició d'enguany, 43 municipis litorals van presentar la candidatura de 101 platges, i les 95 que finalment han estat guardonades representen el 16,13% de les premiades a tot Espanya. A part d'això, 23 ports, els mateixos que l'any passat, seguiran fent onejar la bandera blava aquesta temporada:vuit a Girona, sis a Tarragona i nou a Barcelona.

La Fundació per a l'Educació Ambiental i l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC) són les encarregades d'atorgar el distintiu de qualitat Bandera Blava a les platges, clubs nàutics i ports esportius que superen els exàmens de condicions higièniques, seguretat, accés lliure, sostenibilitat, compliment de la legislació, atenció a persones amb discapacitat i oferta complementària i educativa, entre altres aspectes. Aquest any, a més, s'han adaptat aquests criteris a les pautes establertes per les autoritats sanitàries per la pandèmia del covid-19.

El nombre total de municipis catalans que el 2020 tenen platges distingides es manté en 43, la mateixa xifra que fa un any. El litoral barceloní és l'únic a Catalunya que aquest any ha augmentat la xifra de banderes blaves, de 26 a 27, fet oposat a l'any passat, quan va ser l'únic que en va perdre.

A Girona onejarà una bandera blava menys que l'any passat, després que la platja Fenals, a Lloret de Mar, hagi perdut el distintiu. D'altra banda, a Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i el guardó atorgat a l'Ardiaca, a Cambrils, han obtingut un total de 41 distincions, dues menys que l'any passat després de perdre a la Costa Daurada la de Roda de Berà, i Sant Jordi d'Alfama i Cala Forn a l'Ametlla de Mar.

A Catalunya, la qualitat de les platges i zones de bany és remarcable, tal com mostren les xifres de gairebé un centenar de platges guardonades amb aquest distintiu reconegut internacionalment. A més de les banderes blaves a les platges i els ports, la Fundació per a l'Educació Ambiental també atorga altres distintius de qualitat per reconèixer actuacions d'educació ambiental, ús sostenible del litoral o accions per facilitar l'ús de la platja per a persones amb mobilitat reduïda, i el litoral català també ha estat altament premiat en aquest aspecte.