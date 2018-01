Les llars d’avis podran accedir als historials mèdics dels residents

Les 17 residències públiques gestionades per la Generalitat de Catalunya arreu del país, 16 per a gent gran i una per a persones discapacitades, podran accedir a l’historial mèdic de tots els residents a través de la mateixa aplicació informàtica que fan servir els equips mèdics quan han d’atendre als seus pacients. D’aquesta manera es podrà ser més eficaç a l’hora de tractar qualsevol problema de salut que presenti alguna de les persones que estan en aquests centres.

L’acord a què han arribat el departament de Salut i el de Treball, Afers Socials i Famílies permetrà “guanyar en eficiència per evitar ingressos indeguts i trasbalsar menys al resident”, segons ha indicat el Secretari d’Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies. L’accés a l’historial mèdic comportarà també “prendre la decisió ràpida de com s’ha de tractar adequadament la persona que es troba malament”, en paraules del director del Servei Català de la Salut, David Elvira.

Fins ara, quan en una residència d’avis es troben amb algú malalt de seguida s’opta per trucar als serveis mèdics. Aquest aplicatiu informàtic “ens dóna un guany, ja que evitarem trasllats innecessaris als hospitals perquè sabrem si la persona malalta la podem curar amb un petit tractament o administrant-li un antibiòtic”, va explicar la directora de la residència de la Feixa Llarga, Conxita Barbeta, el primer centre que disposa d’aquest servei.

L’acord entre els dos departaments de la Generalitat també s’ha pres perquè en els darrers anys ha canviat el perfil de les persones que viuen a les llars d’avis. L’any 2015 l’edat mitjana dels residents era de 85,1 anys, amb un elevat grau de dependència i amb un perfil clínic complex. El nombre de persones amb demència és del 41,5%, amb insuficiència cardíaca el 25,4%, amb diabetis mellitus el 30,4%, amb antecedent d’accident vascular cerebral el 26,8% i amb malaltia pulmonar obstructiva crònica el 19,3%.

Si el funcionament de l’aplicació informàtica en les 17 residències gestionades per la Generalitat que ofereixen 1.810 places és reeixit es podria estendre-ho en un futur als 1.600 centres públics i privats que hi ha a Catalunya i que disposen de més de 70.600 places.