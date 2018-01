A presó un professor de l'escola Vedruna de Gràcia per abusos i pornografia infantil

Els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de l'escola Vedruna de Gràcia, que està en presó preventiva, per uns presumptes delictes d'abusos sexuals i pornografia infantil, segons ha avançat Catalunya Ràdio. El detingut seria un professor d'informàtica de l'escola i en el seu telèfon mòbil hi haurien trobat unes 700 fotografies de nens i nenes mig despullats o nus del tot. Segons fons de la investigació citades per l'emissora, les fotos corresponen a vuit joves de l'Agrupament Scout Mas Guinardó i a deu exalumnes de l'escola.

La investigació hauria arrencat el 2015, quan dos membres de l'Agrupament Scout haurien denunciat el professor per presumptes tocaments que haurien tingut lloc tres anys abans, quan els dos denunciants eren menors d'edat. En una entrevista al programa 'Catalunya migdia', el responsable de la Fundació Vedruna, Josep Closa, ha reconegut que l'escola va saber el 2015, tot i que "cap autoritat" va avisar el centre, que investigaven el professor per uns fets que s'haurien produït fora de l'escola. "Li vam fer un seguiment intern entre direcció i professors. No hi va haver res dins l'escola que ens fes sospitar", ha explicat.

La situació va canviar fa un mes, quan els Mossos van informar el centre que investigaven el docent, ha destacat Closa. "Vam posar en marxa el protocol intern i immediatament se'l va suspendre i es va comunicar a totes les instàncies", ha afegit. Closa ha assegurat que no hi ha cap denúncia de famílies de l'escola Vedruna de Gràcia contra el professor detingut i empresonat.