Les fundacions de salut concentren entre el 20% i el 34% dels recursos sanitaris a Catalunya

Les 45 fundacions catalanes dedicades a l'àmbit de la salut concentren entre el 20% i el 34% dels recursos sanitaris del país, segons les variables –professionals, llits o equipaments– que es tinguin en compte per fer el càlcul. Es desprèn de l'informe que aquest dimecres ha presentat la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF), un treball que radiografia el sector amb dades del 2017 i el 2018 i on, per tant, no s'inclouen xifres sobre l'aportació de les fundacions en els mesos de la pandèmia del coronavirus.

Una de les dades més significatives és que una quarta part dels professionals del sector sanitari de Catalunya (24.824 de 97.281) treballa en fundacions, ja siguin dedicades a l'àmbit hospitalari (55,6% del total de centres), sociosanitari (57,8%), de salut mental (31,15%), d'assistència primària (20%) o en diversos d'aquests àmbits alhora (gairebé la meitat del total). Aquestes entitats, que també compten amb unes 1.856 persones voluntàries, disposen d'un 17,6% del total de llits del sistema sanitari català (6.292 de 35.749) i un 24,6% del total de quiròfans (188 de 764). I sempre prenent com a referència el període estudiat, es calcula que realitzen un 19,6% del total d'intervencions quirúrgiques de Catalunya, donen un 28,1% del total d'altes d'hospitalització i atenen una tercera part (33,8%) del total d'urgències.

A escala econòmica, els ingressos per activitats de les fundacions de salut van ser l'any 2017 de 1.562 milions d'euros, segons dades del protectorat de fundacions, que depèn de la Generalitat. Això representa el 25,4% de la xifra de facturació neta declarada el mateix any per les entitats proveïdores del CatSalut. Durant l'any 2018, els ingressos de les fundacions de salut van pujar fins a 1.664 milions euros, i van incrementar el seu pes en el total de la facturació fins al 27,1%. Entre les entitats hi ha la Fundació de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, la Fundació Assistencial Mútua de Terrassa, la de Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris o l'Institut Guttmann.

"Les dades mostren que l'aportació de les fundacions és, avui, indispensable per al funcionament de la sanitat a Catalunya", ha assegurat el president de la CCF, Pere Fàbregas, que ha reivindicat la trajectòria d'aquest sector en la seva tasca "de servei públic". El president de la comissió de salut de la CCF i director general de la Fundació Sant Andreu de Manresa, Manel Valls, ha destacat que hi ha fundacions amb centenars d'anys d'història i que han hagut d'afrontar grans reptes: "de la pesta al covid-19", ha exemplificat. En aquest sentit, i malgrat no disposar de dades de la crisi sanitària, s'ha mostrat convençut que les entitats han accentuat durant la pandèmia la "implicació en el territori" i que han posat a disposició "tots els recursos", en la línia de la resta d'institucions de salut.