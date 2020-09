Un exfisioterapeuta del Barça, condemnat a quatre anys de presó per abusos sexuals

El metge li havia prescrit quatre sessions de massatges per alleugerir la contractura cervical que patia, i en l'última consulta el fisioterapeuta va acabar abusant d'ella. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a quatre anys de presó un antic fisioterapeuta del Barça per abusar sexualment d'una administrativa del club que havia anat a la seva consulta per tractar-se unes molèsties. El tribunal imposa una ordre d'allunyament a l'home respecte de la víctima, a qui haurà d'indemnitzar amb 10.000 euros, i l'inhabilita per exercir la professió durant dos anys. Tot i així, la sentència no és ferma i es pot recórrer.

La víctima va explicar al judici que les tres primeres sessions van ser normals. A la quarta, però, l'exfisioterapeuta, "sense explicació prèvia i sense fer servir guants", va acabar fent-li tocaments a la vagina i als pits. Ella és va quedar "en xoc". No va ser fins al cap de tres mesos que va ser capaç d'assumir el que havia viscut aquell dia i denunciar-lo. També s'hi va sumar el fet de tenir "por i inseguretat" de perdre la feina.

L'acusat –que ja no treballa al club però té una consulta privada a Barcelona– va negar els abusos durant la seva declaració al judici i va al·legar que existeix una tècnica que implica l'accés a la zona vaginal i que, abans de practicar-la, va demanar el consentiment a la víctima. "És una mentida per posar-li una mica de pebre a això", va dir. El doctor Jaume Padrós, el metge que va dirigir la víctima a la consulta que l'acusat tenia al club i que va declarar com a testimoni al judici, va negar que es tractés d'un tractament habitual en casos de contractures. "No està justificada ni dins del protocol", va afirmar, per concloure: "Va ser una mala praxi".

Acomiadat

Quan va tenir coneixement dels fets, el club va obrir una investigació interna i va acomiadar el processat. Ell va assegurar al judici que ja feia temps que buscaven fer-lo fora i que van utilitzar la víctima per fer-ho. En la sentència, el tribunal no posa en dubte que hi pogués haver "una mala relació" laboral entre l'acusat i el club, però rebutja la idea d'un pla orquestrat per acomiadar-lo, perquè la troba massa rebuscada i perquè es contradiu amb la declaració de la resta de testimonis.

De fet, els magistrats donen absoluta credibilitat al testimoni de la víctima i de la seva companya de feina, que va acreditar durant el judici l'estat de xoc en el qual la dona va tornar al seu lloc de feina després d'haver realitzat la quarta sessió de fisioteràpia amb l'acusat.