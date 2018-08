Els sindicats dels Mossos demanen més mesures de seguretat

Els quatre sindicats principals del cos dels Mossos d’Esquadra van coincidir ahir a demanar més mesures de seguretat després de l’atac a la comissaria de Cornellà de Llobregat. El sindicat Fepol -el majoritari a dins del cos-, l’SME i la USPAC van reclamar més efectius i eines de protecció per als agents a les comissaries, mentre que el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) va fer una crida al departament d’Interior perquè doti tots els agents del cos amb pistoles elèctriques (més conegudes com a Taser). Les Taser ja s’han començat a utilitzar a les comarques gironines, encara que només estan pensades perquè les facin servir els caps de cada torn.

El portaveu del sindicat Fepol, Valentín Anadón, va alertar ahir de la “dramàtica” falta d’efectius al cos dels Mossos. En declaracions a Europa Press, Anadón va ressaltar que aquesta situació posa en perill tant els agents com els ciutadans. Anadón va valorar que els agents haurien de rebre formació antiterrorista, pràctiques de tir i d’autoprotecció davant un atac com el que es va produir ahir a Cornellà. Així mateix, va criticar les mesures de seguretat de les comissaries i les condicions de “moltes” de les seves instal·lacions. En una línia similar, el portaveu del sindicat SME, Toni Castejón, va recordar que fa temps que els representants de la plantilla demanen més mesures de seguretat a les comissaries. Per això, Castejón va apostar per implantar algunes mesures, com ara que els agents que vigilen les dependències policials tinguin armes llargues a la seva disposició i que els que s’encarreguen de la vigilància perimetral de les comissaries es dediquin exclusivament a aquesta tasca, de manera que quedin alliberats de l’atenció al públic. “Som un objectiu igual que en altres països”, va insistir, mentre va proposar que a les comissaries hi hagi pilons per evitar atacs amb vehicles.

El sindicat USPAC va dir en un comunicat que els Mossos no disposen dels mitjans materials ni humans ni de la formació per poder fer front a un atac com el d’ahir a Cornellà, i va alertar que els recursos del departament d’Interior es dirigeixen a “finalitats alienes” a garantir la seva seguretat, els drets i les condicions laborals.

A part de dotar tots els agents de pistoles Taser, el sindicat SPC va demanar també que les comissaries disposin d’armes llargues i mantinguin les mampares de protecció. En declaracions a Efe, el portaveu de l’SPC, David Miquel, va afirmar que si s’hagués lliurat una pistola elèctrica a tots els Mossos, l’home podria haver estat detingut, en comptes d’abatut. Va assegurar que, amb l’atac a Cornellà, no estan justificades les “reticències” -per part de la direcció general de la Policia- de dotar d’armes llargues les comissaries dels Mossos, ja que no és un “caprici” dels agents, sinó “una eina bàsica per a la seguretat”.

Sobre la possibilitat que ahir s’hagués utilitzat una Taser per immobilitzar el jove abatut, el cap dels Mossos, el comissari en cap Miquel Esquius, va destacar que les pistoles elèctriques encara no es fan servir a la regió policial de Cornellà. Tot i això, va descartar que l’ús de les Taser sigui per a una situació “de tanta immediatesa”.