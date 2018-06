La transexualitat deixa de ser una malaltia per a l'OMS

La transsexualitat ja no és una malaltia per a l'Organització Mundial de la Salut (OMS). La primera actualització en tres dècades de la classificació internacional de malalties ha servit per eliminar les persones transsexuals de la categoria de malalties mentals. El concepte queda ara catalogat com a comportament sexual.

La fita s'ha aconseguit després d'onze anys de treball i reclamacions de les associacions LGBTI. L'OMS, en paraules del director del departament de Salut Mental i Abús de Substàncies de l'ens, Shekhar Saxena, ha deixat de considerar-la una malaltia mental perquè "no hi ha evidències que una persona amb desordre d'identitat de gènere hagi de tenir automàticament i al mateix temps un desordre mental, tot i que molt sovint vagi acompanyat d'ansietat o depressió". Saxena ha volgut defensar l'actualització de la llista i ha remarcat que l'etiqueta de 'malaltia mental' a molts països afavoria l'estigmatització de les persones transsexuals.

Tanmateix, la transsexualitat queda inclosa com a comportament sexual a la llista de l'OMS per tal que les persones que busquin ajuda mèdica en puguin obtenir. En alguns països, si el diagnòstic no és a la llista internacional els usuaris deixen de tenir opció al reemborsament del cost del tractament tant en el sistema sanitari públic com en el privat. Saxena ha remarcat que "les persones que pateixen aquestes condicions" és necessari que "puguin rebre ajuda sanitària quan la necessitin".

Videojocs i desordre del comportament

A la llista, que feia 28 anys que no s'actualitzava, s'ha inclòs també la relació amb les noves tecnologies. L'ús abusiu dels videojocs ha quedat classificat com un desordre similar al de les apostes, amb la remarca que es tracta d'una acció perjudicial. Tot i la manca d'evidències, des de la direcció del sector de la salut mental i l'abús de substàncies s'ha tingut molt en compte "l'informe d'un comitè científic que va demanar incloure [a la llista] el fenomen del joc abusiu perquè pugui ser tractat".

L'OMS, tot i que estima que el percentatge de persones que tenen un comportament abusiu pel que fa a la utilització de les videoconsoles se situa entre el 2% i el 3%, prefereix valora-ne l'abast real i cerciorar-se de l'efecte que aquesta conducta pot tenir sobre la salut.