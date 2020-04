El trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona cau més d'un 6% respecte a dissabte passat

La reducció de la mobilitat que es va aconseguir a l'àrea metropolitana de Barcelona durant les primeres setmanes del confinament s'ha mantingut durant la Setmana Santa. Segons el Servei Català de Trànsit, aquest dissabte s'ha produït un descens del 84,9% del transit d'entrada i del 84,7% del trànsit de sortida respecte al dissabte de Setmana Santa de l'any passat. El trànsit també s'ha reduït si es compara amb el de dissabte passat: un 6,2% menys en el de sortida i un 6,3% menys en el d'entrada.

Les dades del Servei Català de Trànsit constaten que durant aquesta setmana, la quarta del confinament, van circular per l'àrea metropolitana un total de 957.151 vehicles (194.242 vehicles per dia els laborables i 59.508 vehicles per dia el cap de setmana), una xifra que representa una reducció del 84,1% del trànsit (un 78,9% menys els laborables i un 91,6% menys el cap de setmana) respecte a la setmana de referència, la immediatament anterior al període de confinament.

651x366 Gràfic de mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona / Servei Català de Trànsit Gràfic de mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona / Servei Català de Trànsit

Si es comparen les xifres d'aquesta setmana i l'anterior (la tercera del confinament) s'observa també un significatiu descens en el volum del trànsit, concretament d'un 14,8%, molt més important durant el cap de setmana (-14,6%) que en els dies laborables (-1,3%). El Servei Català de Trànsit apunta que el dimarts 7 d'abril i el dimecres 8 d'abril es van produir petits repunts de mobilitat provocats per diversos factors, però que, tot i així, s'ha de parlar d'una reducció general de la mobilitat durant aquesta quarta setmana de confinament.