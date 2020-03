Una traumatòloga del Clínic fent guàrdies voluntàries pel covid-19: “Estem aprenent a somriure amb els ulls als pacients”

Què fa una traumatòloga davant un pacient de covid-19? “Estic tornant a aprendre i a estudiar per poder ajudar els meus companys”, assegura la doctora Anna Carreras. Són moltes les bromes que circulen a la xarxa sobre metges d’altres especialitats que tenen cura de pacients amb covid-19: “Tots sumem, i els que es queden a casa també”, explica.

Fa una crida a tothom que cregui que pot ajudar perquè ajudi: “No estàs sola davant un pacient amb coronavirus, estem acompanyats en tot moment i quan ho necessites demanes ajuda, però les teves capacitats ja surten soles”.

Aprendre a comunicar-se amb els pacients és un dels reptes que es troben. Tot el personal sanitari porta la protecció necessària per poder treballar, però això dificulta la comunicació amb els malalts. “Estem aprenent a somriure amb els ulls als pacients”, explica després d’una guàrdia de dotze hores a intensius de l’Hospital Clínic. Tot i la situació anòmala que viuen, admet que fan tot el possible perquè l'atenció no es despersonalitzi ni sigui freda.

El sistema sanitari està acostumat a patir situacions d’estrès, admet la doctora, però preveu que després d’aquesta crisi sanitària una part del personal haurà de rebre suport psicològic. Valora molt positivament els aplaudiments que reben cada vespre des dels balcons o davant els hospitals: "Jo mateixa aplaudeixo cada vespre, s'ha de ser agraït amb el sistema sanitari que tenim".