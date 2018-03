La vaga a França afecta trens i vols

La jornada de vaga i manifestacions d'avui a França contra alguna de les mesures estrella del president, Emmanuel Macron, es notarà a Catalunya amb algunes afectacions al transport. Totes les formacions d'esquerres han anunciat que estaran presents -cadascuna per separat- a les prop de 140 manifestacions que els sindicats han organitzat per tot el país en protesta per les polítiques "liberals i d'austeritat" de Macron. Ahir, per exemple, ja es va suprimir el tren Madrid-Marsella, i avui passarà el mateix amb el Barcelona-Lió, el Lió-Barcelona i el Marsella-Madrid.

L'aturada dels controladors aeris, convocada pel sindicat USAC-CGT, es desenvoluparà entre les 05.00 i les 23.00 locals (04.00 i 22.00 GMT) i afectarà de retruc altres aeroports francesos, ha precisat el portaveu. Encara que l'elecció dels vols que se suprimeixen depèn de les aerolínies, la DGAC privilegiarà mantenir els de llarg recorregut, en detriment d'altres d'interiors i d'europeus de curta distància.

Air France, per boca d'un portaveu, ha precisat a Efe que garantiran el 100% de les línies intercontinentals de més de tres hores, el 75% dels enllaços entre París Charles de Gaulle i destinacions europees i la conca mediterrània i el 60% dels vols interiors francesos.

La Societat Nacional de Ferrocarrils (SNCF) ha indicat en un comunicat que a causa de l'aturada -convocada per dos sindicats minoritaris de l'empresa- només circularan el 40% dels trens d'alta velocitat (TGV), el 25% dels altres de llarg recorregut, el 50% dels regionals, el 30% dels de rodalia a París i el 75% dels internacionals.

La situació es veurà menys alterada en el transport metropolità de la capital, ja que l'empresa RATP va avançar que el trànsit serà "gairebé normal" al metro, els tramvies i els autobusos.

Aquesta jornada de mobilització arriba després de la que el dia 15 va treure al carrer milers de jubilats per la pèrdua de poder adquisitiu de les seves pensions.