Les víctimes de violència masclista podran eludir ser en una mesa electoral si l'agressor hi vota

Les víctimes de violència masclista amb ordre d'allunyament podran eludir participar en una mesa electoral si l'agressor vota en el mateix col·legi gràcies a una petició de l'Institut Català de les Dones (ICD), segons ha informat aquesta entitat.

La petició de l'ICD se centrava en les víctimes de violència masclista, i la Junta Electoral Central ha resolt aquest dilluns, en una instrucció publicada al BOE, que a més de les víctimes de violència masclista es puguin acollir a aquesta clàusula totes les víctimes de qualsevol delicte.

La presidenta de l'ICD, Núria Balada, ha explicat que la petició es va fer arran d'un cas que va tenir lloc durant les eleccions del dia 21 de desembre en un municipi català, quan l'entitat va tenir coneixement que les víctimes de violència masclista amb ordre d’allunyament "no es trobaven emparades per la normativa electoral per gaudir de l'exempció de formar part de la mesa del col·legi electoral en el qual havia de votar el seu agressor".

Balada també ha subratllat que això suposava un "doble greuge", ja que dificultava el compliment de l'ordre d'allunyament acordada i "sobretot situava la dona en una situació de vulnerabilitat i estrès".