Virat, un nou vinagre d'herbes

Virat és el nom del vinagre d’herbes de ratafia que la Confraria de la Ratafia, l’empresa Tegust Infusions i el celler Mas la Caçadora presenten en exclusiva per a la festa.

Està aromatitzat amb herbes que s’utilitzen per elaborar ratafia seguint la famosa recepta del 1842 del colomenc Francesc Rosquellas, impulsor de la ratafia a Santa Coloma.

L’empresa Tegust Nature de Forallac és una marca d’infusions de gran qualitat, amb valor social i mediambiental .

El vinagre està fet amb vi de les vinyes del celler Mas la Caçadora dels Guiamets (Priorat), un celler de llarga tradició familiar, amb gairebé nou hectàrees de vinyes i que no utilitza productes químics.

Reposat en bota de roure, el vinagre de ratafia té un punt d’acidesa just, molt càlid i arrodonit per les aromes que li aporten les herbes i les espècies macerades de la ratafia, com la menta, la marialluïsa, la nepta, la tarongina, el fonoll, la canyella, el ginebró, la nou verda i la nou moscada. És un producte innovador, inèdit i original, que comparteix l’esperit creatiu de Francisco Fontdevila, creador de la pomada Panxo.