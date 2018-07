La radiació de Fukushima arriba al vi californià

D’ençà que un gran terratrèmol a les aigües costaneres del Japó va enviar un tsunami contra la central nuclear de Fukushima i va desencadenar una de les pitjors crisis nuclears de la història, els científics han anat desgranant l’herència radioactiva de la catàstrofe del 2011. El govern japonès va advertir de la presència de marisc contaminat i d’aigua, fang i runa tòxics. A més -cosa encara més inquietant-, se sap que porcs senglars radioactius voltaven pels nuclis urbans i atacaven els habitants. Doncs bé, ara un grup de físics nuclears francesos asseguren que han topat amb l’empremta de Fukushima en el vi del nord de Califòrnia (no, no es creu que sigui perillós: tot seguit, més detalls).

Radioactivitat per autentificar el vi

En un nou estudi, els investigadors informen que van analitzar 18 ampolles de vi rosat i cabernet sauvignon de Califòrnia que dataven de l’any 2009 en endavant i que al vi produït després de la catàstrofe de Fukushima hi van detectar uns nivells de partícules radioactives més elevats del compte. En el cas del cabernet, el nivell de material radioactiu s’havia duplicat. “Hi hem pogut detectar un nivell de radioactivitat que és molt més alt que l’habitual”, explica el físic Michael Pravikoff, que ha participat en l’estudi.

Els darrers anys l’equip francès ha examinat vins d’arreu del món per correlacionar el nivell de material radioactiu amb la data en què es va veremar. Segons els investigadors, els vins que s’elaboren al voltant d’escenaris de crisis nuclears greus, incloent-hi els llocs on es van dur a terme proves nuclears nord-americanes i soviètiques durant la Guerra Freda i on es va produir l’accident de Txernòbil, haurien de tenir un contingut més alt d’isòtops radioactius com ara l’anomenat cesi-137. Aquest mètode d’anàlisi, explica Pravikoff, s’ha convertit en una manera de verificar l’autenticitat del vi, atès que el frau continua sent una infracció persistent i lucrativa. Com que aquest isòtop és obra de l’ésser humà, el vi amb cesi-137 no pot haver existit abans de mitjan segle XX. Els episodis de contaminació nuclear deixen empremtes úniques en funció del temps i la proximitat del raïm a l’indret.

Nivells segurs de radioactivitat

En general es considera que el cesi-137 es pot traduir en un risc alt de càncer. Tot i això, segons l’Organització Mundial de la Salut el nivell de material radioactiu procedent de Fukushima que contenen els aliments i begudes dels diversos països fora del Japó fins ara ha sigut massa baix per arribar a significar un perill per a la salut. Per bé que s’estima que el terratrèmol i el tsunami del 2011 es van cobrar 16.000 vides a la zona de Fukushima i la resta del Japó, i més de 160.000 persones van fugir del voltant de la central, es creu que ningú no es va posar malalt ni va morir a causa de la radiació, atès que gran part de les partícules radioactives se les va empassar el mar. Això sí: es van detectar nivells elevats de radiació, també de cesi, en el peix capturat a les costes del Japó, motiu pel qual el govern japonès en va prohibir-ne o restringir-ne la comercialització.

El vi de Califòrnia, però, no es considera perillós per a la salut humana, assenyala Pravikoff. Encara que el núvol radioactiu sobrevolés l’oceà Pacífic fins a arribar a Califòrnia i s’introduís al raïm de la regió, els nivells de radioactivitat eren baixos i disminueixen cada any que passa. “Són uns nivells tan baixos que estan molt per sota de la radioactivitat natural que hi ha a tot el món”, comenta Pravikoff. L’investigador explica que l’equipament especial de què disposaven va fer possible detectar el canvi en els nivells de material radioactiu.

Calen més estudis

Pravikoff diu que li agradaria examinar més ampolles produïdes abans de l’accident per generar més confiança en relació amb les conclusions de l’equip d’investigadors. Maureen Downey, una experta en autentificació de vins que dirigeix l’empresa Chai Consulting, una consultora del sector del col·leccionisme de vins, qualifica el mètode dels investigadors francesos de “ciència fabulosa”. De tota manera, considera que té una utilitat limitada per al sector del vi, atès que, per exemple, podria donar peu a variacions de preu de milers de dòlars entre vinyes adjacents. “Cinc metres més podrien suposar una diferència de preu de fins a 15.000 dòlars en una ampolla”, diu com a exemple.

D’altra banda, els efectes del vi sobre la salut continuen suscitant debats encesos: un estudi va revelar que els pacients amb diabetis de tipus 2 que bevien vi, particularment vi negre, presentaven un risc cardiometabòlic menor, és a dir, menys probabilitat de tenir malalties cardíaques, ictus o altres problemes de salut. Molts altres estudis, però, adverteixen dels riscos d’un consum excessiu d’alcohol i dels perills de consumir-ne per a les embarassades.

Així doncs, tot i que probablement la radioactivitat procedent de Fukushima no perjudicarà la salut dels qui beguin vins californians elaborats del 2011 en endavant, la conclusió, com sempre, és que s’ha de beure amb moderació.