Massa boig, massa lúcid

Encara que ens acompanyi tan sovint en la vida pública -i potser en la privada-és difícil definir esperpent : una situació grotesca, una conducta carnavalesca o, com creia el mateix Valle-Inclán, la inserció de l’aspecte còmic en la tragèdia de la nostra vida quotidiana. És complex delimitar el significat del terme i, no obstant això, quan diem que alguna cosa “és un esperpent” acostumem a entendre-ho. Per això em resulta incomprensible que Ramón del Valle-Inclán sigui tan poc llegit en els nostres dies, i tan escassament representat en relació amb la seva extensa obra teatral. I molt més si tenim en compte que seria molt pedagògic que la seva dramatúrgia fos portada, a més dels teatres, als Parlaments, com un mirall en el qual es poguessin contemplar els representants dels ciutadans.

Vaig llegir molt Valle-Inclán, i ara el segueixo llegint de tant en tant. Sempre m’ha semblat un escriptor excel·lent en tots els camps i un dels que ha resistit més bé el pas del temps. És un notable poeta, tot i que gairebé desconegut, i un assagista agut. Les seves posicions controvertides arriben fins al nostre present. La seva novel·la Tirano Banderas és, penso, una anticipació excepcional de totes les “novel·les de dictadors” que va anar entregant la literatura llatinoamericana, i encara es pot llegir com una corrosiva reflexió sobre el poder absolut. Pel que fa al teatre és difícil renegar de cap de les seves obres. Luces de bohemia, amb l’adorablement tràgic Max Estrella, ha de formar part de qualsevol selecció que defensi la literatura excel·lent.

Per raons personals, de la seva obra, tan abundant, em quedo amb les Sonatas, l’extraordinari quartet amb el qual Valle-Inclán, mitjançant les estacions de l’any, travessa les estacions de la vida. Vaig passar hores meravelloses, en el seu moment, amb el marquès de Bradomín, un rodamón extravagant, romàntic, meitat boig meitat massa lúcid, que en certa manera és als antípodes dels herois que ha creat la nostra època. La qual cosa, en aquest cas, el fa encara més necessari.