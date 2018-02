Assistents i congressistes volen que el Mobile es quedi a Barcelona

"L'assistència ha augmentat des que el Mobile World Congress es va traslladar a Barcelona, això ja diu que és un bon lloc. A la gent li encanta venir a Barcelona, de totes maneres". El vicepresident de vendes de Haud, Prem Ganesan, es pregunta "què hi ha millor que la segona ciutat més visitada del món" per acollir el Mobile. La majoria d'assistents i congressistes es posen d'acord: Barcelona és el lloc ideal pel congrés mundial, encara que si el canviessin de lloc hi anirien igualment. "Aniré on el posin però m'agrada que estigui a Barcelona", reconeix una visitant.

Les infraestructures, el transport i les empreses són els avantatges més repetits de la ciutat. En contra, el director de producte de Link Net, Angkasa Perdana Putra, menciona la inseguretat als carrers. "Estic preocupat pels carteristes", assegura, sense mencionar la situació política a Catalunya. En aquest sentit, una visitant remarca la necessitat d'un consens entre governs perquè el Mobile es quedi a Barcelona. "Seria una tragèdia per a les empreses i les start-ups. És importantíssim que es quedi", assegura.

Els treballadors remarquen la importància econòmica del congrés i la creació de llocs de treball temporals. "Barcelona està preparada per això", diu un dels congressistes, i una visitant es pregunta si podrien trobar un lloc millor per celebrar el congrés. El cap de premsa de Nokia, Brett Young, considera que "és un lloc encantador per estar-s'hi, centre d'innovació" i assegura que "si l'esdeveniment es fa en un altre lloc hi haurà d'anar per feina però que sempre tornarà a Barcelona".

El Mobile, que havia passat abans per ciutats com Niça o Berlín, se celebra a Barcelona des de l'any 2006 i cada any incrementa el seu creixement. L'edició del 2017 va tancar amb un nou rècord de visitants que superava en un 7% la del 2016.