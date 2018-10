Itàlia multa Apple i Samsung per reduir la velocitat dels mòbils

Decisió mundial sense precedents contra l'obsolescència programada. L'Autoritat Garant de la Competència i del Mercat a Itàlia (AGCM) ha imposat multes de 5 i 10 milions d'euros a Samsung i Apple, respectivament, per pràctiques injustes. Després de dues investigacions, l'organisme conclou que les dues companyies han obligat els consumidors a descarregar-se actualitzacions que han alentit el funcionament dels telèfons i han provocat errors perquè acceleraven la substitució dels dispositius.

D'aquesta manera, els dos gegants de la telefonia han violat els articles 20, 21, 22 i 24 del Codi dels Consumidors "proposant insistentment la descàrrega d'actualitzacions de software que els aparells no podien suportar correctament, sense informar-ne adequadament", explica l'AGCM en un comunicat.

En el cas d'Apple, la multa és superior perquè no va informar correctament de les hores de durada de les bateries de liti dels seus telèfons i de certs factors que contribueixen a deteriorar-les. Des del 2016 la companyia suggeria als usuaris de l'Iphone 6 que instal·lessin el nou sistema operatiu iOS 10, optimitzat per a l'iPhone 7, sense informar-los de l'alta demanda d'energia de l'actualització i dels possibles problemes que podia donar, com ara apagades sobtades. Més tard la companyia de la poma va llançar una nova actualització sense avisar que instal·lar-la podia reduir la velocitat i la funcionalitat dels aparells. A més, no va oferir cap manera específica de solucionar els problemes.

A Samsung se l'acusa d'aquesta pràctica il·legal des del maig del 2016. La companyia proposava als usuaris dels models Note 4 que s'instal·lessin un nou 'firmware' concebut per als models Note 7 sense informar de les conseqüències.

Les empreses han sigut sancionades amb la màxima multa, segons l'organisme, que subratlla la gravetat de les seves conductes. De moment és la primera decisió que penalitza l'obsolescència programada, tot i que Apple ja està sent investigada pels tribunals francesos per delicte de frau i per "alentiment programat" a causa de la manipulació de les bateries dels iPhones antics.